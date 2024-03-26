عاجل.. بعد تبكير الصرف.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

حتى بعد تبكير موعد إيداع دفعة شهر إبريل من حساب المواطن للمستحقين المكتملة طلباتهم لتكون يوم الأربعاء 3 بريل 2024م، لم تنقطع أسئلة المستفيدين حول الدفعة المقبلة.
ومن بين تلك الأسئلة، ما يتعلق باستخدام الحاسبة التقديرية لاحتساب قيمة الدعم، وهل تشمل الدعم الإضافي؟
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم استخدام الحاسبة التقديرية وإدخال البيانات بشكل صحيح سيظهر لك مبلغ الدعم المستحق شاملاً الدعم الإضافي".
حياك الله،في حال تم استخدام الحاسبة التقديرية وإدخال البيانات بشكل صحيح سيظهر لك مبلغ الدعم المستحق شاملاً الدعم الإضافي، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 25, 2024
حاسبة حساب المواطنوتتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.
وحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا) .
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
الدعم الإضافيوكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر في يناير الماضي، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
وتضمن القرار أيضًا الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
كم الدعم الإضافي؟يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.
المستهدفون من حساب المواطنوتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.