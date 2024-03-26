عاجل.. بعد تبكير الصرف.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

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حتى بعد تبكير موعد إيداع دفعة شهر إبريل من حساب المواطن للمستحقين المكتملة طلباتهم لتكون يوم الأربعاء 3 بريل 2024م، لم تنقطع أسئلة المستفيدين حول الدفعة المقبلة.

ومن بين تلك الأسئلة، ما يتعلق باستخدام الحاسبة التقديرية لاحتساب قيمة الدعم، وهل تشمل الدعم الإضافي؟

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم استخدام الحاسبة التقديرية وإدخال البيانات بشكل صحيح سيظهر لك مبلغ الدعم المستحق شاملاً الدعم الإضافي".



حياك الله،في حال تم استخدام الحاسبة التقديرية وإدخال البيانات بشكل صحيح سيظهر لك مبلغ الدعم المستحق شاملاً الدعم الإضافي، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 25, 2024





حاسبة حساب المواطن



الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

