عاجل.. عقب تبكير موعد الإيداع.. توضيح من حساب المواطن بشأن مبالغ دفعة إبريل

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أعلن حساب المواطن أن مبالغ دفعة إبريل لم تصدر حتى الآن، في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج عن تبكير موعد الإيداع في الثالث من الشهر المقبل بسبب تزامن الموعد الشهري المحدد مع عيد الفطر.

وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس: "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "إبريل" حتى الآن وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "3 إبريل".

وأتاح البرنامج معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية: (من هنا).

وعليكم السلام ، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "ابريل" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "3 ابريل" ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك March 26, 2024

حاسبة حساب المواطن



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