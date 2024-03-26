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عاجل.. عقب تبكير موعد الإيداع.. توضيح من حساب المواطن بشأن مبالغ دفعة إبريل

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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أعلن حساب المواطن أن مبالغ دفعة إبريل لم تصدر حتى الآن، في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج عن تبكير موعد الإيداع في الثالث من الشهر المقبل بسبب تزامن الموعد الشهري المحدد مع عيد الفطر.اضافة اعلان
وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس: "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "إبريل" حتى الآن وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "3 إبريل".
وأتاح البرنامج معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية: (من هنا).


حاسبة حساب المواطن

وتتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.
وحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".


أهلية الدورة 77 من حساب المواطن

وصدرت أمس الأول نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر إبريل 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).

تقديم اعتراض في حساب المواطن

وحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي: 
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
النقر على دراسة الأهلية. 
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.


المستهدفون من حساب المواطن

تشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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