الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بشرى سارة.. 5872 وظيفة و244 دورة عن بعد في "التدريب التقني" بهذا الموعد

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ملتقى التوظيف والتدريب 2024
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طرح (5872) فرصة وظيفية للجنسين عبر ملتقى التوظيف والتدريب 2024م بالتعاون مع أمانة وغرفة الأحساء على النحو التالي:اضافة اعلان

الإعلان عن 5872 وظيفة و244 دورة عن بعد

1 - عدد الفرص الوظيفية: 5872 وظيفة.
2 - عدد الجهات المشاركة: 26 جهة مشاركة.
3 - عدد الدورات: 24 دورة - تقام جميعها عن بعد.


مسمى الملتقى:

 - ملتقى التوظيف والتدريب 2024م


المواعيد:

 - موعد الملتقى: يوم الثلاثاء 1445/7/11هـ.
- موعد الدورات المجانية: تبدأ من يوم الأثنين 1445/7/3هـ.


 موقع الملتقى:

 - مبنى رقم (9) بالكلية التقنية بالأحساء

الشركات المشاركة بملتقى التوظيف والتدريب 2024م

- شركة مناخ التجارة
- معهد ميسان للتدريب
- شركة الخزف السعودي
- شركة الراشد الصناعية
- معهد البصائر للتدريب
- شركة عبدالعالي العجمي
- الابراهيم لخدمة السيارات
- اتقان الهندسية الصناعية
- معهد أنوار الأحساء للتدريب
- مطعم نوفي 7 لتقديم الوجبات
- شركة أمرك لتقنية المعلومات
- شركة أتاكم الخير المحدودة
- شركة نسما للصناعات المتحدة
- شركة سندان الدولية المحدودة
- مؤسسة ساع للخدمات اللوجستية
- شركة أتاك للاستشارات الهندسية
- شركة علي عبدالله الدهنين وشريكه
- شركة كانو لخدمات الخزانات المحدودة
- شركة بازي للتجارة والمقاولات المحدودة
- شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي
- شركة مصنع الأنسجة المتطورة - ساف
- مؤسسة محمد جواد صالح بوخمسين التجارية
- شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات
- مؤسسة حسين أمين الخواجة لتأجير السيارات
- شركة مصنع الجواد للبلاستيك والتغليف المرن
- شركة الجريسي لخدمات الكومبيوتر والاتصالات

- الدورات التدريبية:

- الثقافة المالية
- اخلاقيات العمل
- إدارة ضغوط العمل
- مهارات التعلم الذاتي
- التطوع مهارات و خبرات
- مهارات التواصل و الاتصال
- خطواتك الى ريادة الاعمال
- بناء المهارات لسوق العمل
- الاستعداد للمقابلة الشخصية
- مهارات الابداع وإدارة المواهب
- البحث الالكتروني عن الوظائف
- الابداع والابتكار في بيئة العمل
- مهارات التعامل مع الخطر والمخاطر
- اعداد الخطابات الرسمية باللغة العربية
- استخدام الذكاء الاصطناعي ChatGPT
- استخدام الذكاء الصناعي في التسويق
- تقنيات حديثة في تعلم اللغة الإنجليزية
- التقنيات المهنية لمهارات التعامل مع العملاء
- مهارات استخدام الحاسب الآلي لسوق العمل
- أخلاقيات المهنة، ومهارة الاتصال والتواصل
- كيفية اعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية

طريقة التقديم:

 يبدأ التسجيل في الملتقى من اليوم الاحد 1445/7/2هـ (الموافق 2024/1/14م) من خلال هذا الرابط (إضغط هنا)، مع ضرورة حجز موعد لحضور الملتقى.

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