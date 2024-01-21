عاجل.. بشرى سارة.. 5872 وظيفة و244 دورة عن بعد في "التدريب التقني" بهذا الموعد

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طرح (5872) فرصة وظيفية للجنسين عبر ملتقى التوظيف والتدريب 2024م بالتعاون مع أمانة وغرفة الأحساء على النحو التالي: اضافة اعلان





الإعلان عن 5872 وظيفة و244 دورة عن بعد



1 - عدد الفرص الوظيفية: 5872 وظيفة.2 - عدد الجهات المشاركة: 26 جهة مشاركة.3 - عدد الدورات: 24 دورة - تقام جميعها عن بعد.





مسمى الملتقى:



- ملتقى التوظيف والتدريب 2024م





المواعيد:



- موعد الملتقى: يوم الثلاثاء 1445/7/11هـ.- موعد الدورات المجانية: تبدأ من يوم الأثنين 1445/7/3هـ.





موقع الملتقى:



الشركات المشاركة بملتقى التوظيف والتدريب 2024م



- الدورات التدريبية:



طريقة التقديم:

