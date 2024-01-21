عاجل.. بشرى سارة.. 5872 وظيفة و244 دورة عن بعد في "التدريب التقني" بهذا الموعد

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أعلنت
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طرح (5872) فرصة وظيفية للجنسين عبر
ملتقى التوظيف والتدريب 2024م بالتعاون مع أمانة وغرفة الأحساء على النحو التالي:
الإعلان عن 5872
وظيفة و244 دورة عن بعد1 -
عدد الفرص الوظيفية: 5872 وظيفة.
2 - عدد الجهات المشاركة: 26 جهة مشاركة.
3 - عدد الدورات: 24 دورة - تقام جميعها عن بعد.
مسمى
الملتقى: - ملتقى التوظيف والتدريب 2024م
المواعيد: - موعد الملتقى: يوم الثلاثاء 1445/7/11هـ.
- موعد الدورات المجانية: تبدأ من يوم الأثنين 1445/7/3هـ.
موقع الملتقى: - مبنى رقم (9) بالكلية التقنية بالأحساء
الشركات
المشاركة بملتقى التوظيف والتدريب 2024م-
شركة مناخ التجارة
- معهد ميسان للتدريب
- شركة الخزف السعودي
- شركة الراشد الصناعية
- معهد البصائر للتدريب
- شركة عبدالعالي العجمي
- الابراهيم لخدمة السيارات
- اتقان الهندسية الصناعية
- معهد أنوار الأحساء للتدريب
- مطعم نوفي 7 لتقديم الوجبات
- شركة أمرك لتقنية المعلومات
- شركة أتاكم الخير المحدودة
- شركة نسما للصناعات المتحدة
- شركة سندان الدولية المحدودة
- مؤسسة ساع للخدمات اللوجستية
- شركة أتاك للاستشارات الهندسية
- شركة علي عبدالله الدهنين وشريكه
- شركة كانو لخدمات الخزانات المحدودة
- شركة بازي للتجارة والمقاولات المحدودة
- شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي
- شركة مصنع الأنسجة المتطورة - ساف
- مؤسسة محمد جواد صالح بوخمسين التجارية
- شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات
- مؤسسة حسين أمين الخواجة لتأجير السيارات
- شركة مصنع الجواد للبلاستيك والتغليف المرن
- شركة الجريسي لخدمات الكومبيوتر والاتصالات
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الدورات التدريبية:-
الثقافة المالية
- اخلاقيات العمل
- إدارة ضغوط العمل
- مهارات التعلم الذاتي
- التطوع مهارات و خبرات
- مهارات التواصل و الاتصال
- خطواتك الى ريادة الاعمال
- بناء المهارات لسوق العمل
- الاستعداد للمقابلة الشخصية
- مهارات الابداع وإدارة المواهب
- البحث الالكتروني عن الوظائف
- الابداع والابتكار في بيئة العمل
- مهارات التعامل مع الخطر والمخاطر
- اعداد الخطابات الرسمية باللغة العربية
- استخدام الذكاء الاصطناعي ChatGPT
- استخدام الذكاء الصناعي في التسويق
- تقنيات حديثة في تعلم اللغة الإنجليزية
- التقنيات المهنية لمهارات التعامل مع العملاء
- مهارات استخدام الحاسب الآلي لسوق العمل
- أخلاقيات المهنة، ومهارة الاتصال والتواصل
- كيفية اعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية