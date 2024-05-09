جامعة جازان تحدد موعد فتح بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا 1446هـ

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أعلنت جامعة جازان مُمثلة في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي عن موعد فتح بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.



البرامج المتاحة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها.- ماجستير اللغة العربية وآدابها.- ماجستير الآداب في اللغويات.- ماجستير التربية في الإدارة التربوية.- ماجستير التربية في علم النفس.- ماجستير التربية في تقنيات التعليم.- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.- ماجستير التربية في التربية البدنية.- ماجستير التربية في التربية الخاصة.- الماجستير التنفيذي في تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL).- الدبلوم العالي في اضطراب طيف التوحد.- ماجستير العلوم في الأحياء.- ماجستير العلوم في الفيزياء.- ماجستير العلوم في الرياضيات.- ماجستير التفسير وعلوم القرآن.- ماجستير السنة النبوية وعلومها.- ماجستير الفقه وأصوله.- ماجستير الصيدلة في علم السموم التطبيقي.- إدارة الأعمال التنفيذي.- ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية.- ماجستير العلوم في هندسة اللوجستيات وسلاسل الامداد.- الدبلوم العالي في هندسة السلامة من الحريق.- ماجستير علوم المختبرات الإكلينيكية.- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1445/11/05هـ الموافق 2024/05/13م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/11/10هـ الموافق 2024/05/18م.- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا