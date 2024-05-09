الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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جامعة جازان تحدد موعد فتح بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا 1446هـ

جامعة جازان..
جامعة جازان
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أعلنت جامعة جازان مُمثلة في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي عن موعد فتح بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

البرامج المتاحة:

- دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها.
- ماجستير اللغة العربية وآدابها.
- ماجستير الآداب في اللغويات.
- ماجستير التربية في الإدارة التربوية.
- ماجستير التربية في علم النفس.
- ماجستير التربية في تقنيات التعليم.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.
- ماجستير التربية في التربية البدنية.
- ماجستير التربية في التربية الخاصة.
- الماجستير التنفيذي في تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL).
- الدبلوم العالي في اضطراب طيف التوحد.
- ماجستير العلوم في الأحياء.
- ماجستير العلوم في الفيزياء.
- ماجستير العلوم في الرياضيات.
- ماجستير التفسير وعلوم القرآن.
- ماجستير السنة النبوية وعلومها.
- ماجستير الفقه وأصوله.
- ماجستير الصيدلة في علم السموم التطبيقي.
- إدارة الأعمال التنفيذي.
- ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية.
- ماجستير العلوم في هندسة اللوجستيات وسلاسل الامداد.
- الدبلوم العالي في هندسة السلامة من الحريق.
- ماجستير علوم المختبرات الإكلينيكية.

موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1445/11/05هـ الموافق 2024/05/13م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/11/10هـ الموافق 2024/05/18م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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