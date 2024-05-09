بعضها لحديثي التخرج.. هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف في الرياض

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة بالرياض (منها لحديثي التخرج)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف الشاغرة:1- مهندس:
- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الميكانيكية التطبيقية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكهربائية التطبيقية، الهندسة الصناعية، الهندسة النووية) أو ما يعادلها.
- حديثي التخرج (سنتين فأقل).
2- باحث علمي:
- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (فيزياء، فيزياء صحية، فيزياء نووية) أو ما يعادلها.
- حديثي التخرج (سنتين فأقل).
3- باحث علمي أول:
- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (فيزياء، فيزياء صحية، فيزياء نووية) أو ما يعادلها.
- الخبرة سنتين كحد أدنى بمجال الوظيفة.
عن الهيئة:
- تأسست هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25/6/1439ه القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس.