بعضها لحديثي التخرج.. هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف في الرياض

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة بالرياض (منها لحديثي التخرج)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.



الوظائف الشاغرة:



طريقة التقديم:



1- مهندس:- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الميكانيكية التطبيقية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكهربائية التطبيقية، الهندسة الصناعية، الهندسة النووية) أو ما يعادلها.- حديثي التخرج (سنتين فأقل).2- باحث علمي:- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (فيزياء، فيزياء صحية، فيزياء نووية) أو ما يعادلها.- حديثي التخرج (سنتين فأقل).3- باحث علمي أول:- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (فيزياء، فيزياء صحية، فيزياء نووية) أو ما يعادلها.- الخبرة سنتين كحد أدنى بمجال الوظيفة.عن الهيئة:- تأسست هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25/6/1439ه القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا