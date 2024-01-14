الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

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عاجل.. بشرى.. أكثر من 5800 فرصة وظيفية و24 دورة عن بعد بـ"التدريب التقني"

المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني
وظائف التدريب المهني
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طرح 5872 فرصة وظيفية للجنسين عبر ملتقى التوظيف والتدريب 2024م بالتعاون مع أمانة وغرفة الأحساء على النحو التالي:اضافة اعلان

الإعلان عن 5000 وظيفية في 26 جهة

1 - عدد الفرص الوظيفية: 5872 وظيفة.
2 - عدد الجهات المشاركة: 26 جهة مشاركة.
3 - عدد الدورات: 24 دورة - تقام جميعها عن بُعد.

مسمى الملتقى:

 - ملتقى التوظيف والتدريب 2024م

المواعيد:

 - موعد الملتقى: يوم الثلاثاء 1445/7/11هـ.
- موعد الدورات المجانية: تبدأ من يوم الأثنين 1445/7/3هـ.

 موقع الملتقى:

 - مبنى رقم (9) بالكلية التقنية بالأحساء

 الشركات المشاركة:

- شركة الخزف السعودي
- شركة الراشد الصناعية
- شركة مناخ التجارة
- معهد البصائر للتدريب
- معهد ميسان للتدريب
- شركة عبدالعالي العجمي
- الابراهيم لخدمة السيارات
- اتقان الهندسية الصناعية
- معهد أنوار الأحساء للتدريب
- شركة أتاكم الخير المحدودة
- شركة نسما للصناعات المتحدة
- شركة سندان الدولية المحدودة
- شركة أمرك لتقنية المعلومات
- مطعم نوفي 7 لتقديم الوجبات
- شركة أتاك للاستشارات الهندسية
- مؤسسة ساع للخدمات اللوجستية
- شركة علي عبدالله الدهنين وشريكه
- شركة كانو لخدمات الخزانات المحدودة
 - شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي
- شركة مصنع الأنسجة المتطورة - ساف
- شركة بازي للتجارة والمقاولات المحدودة
- مؤسسة حسين أمين الخواجة لتأجير السيارات
- شركة مصنع الجواد للبلاستيك والتغليف المرن
- مؤسسة محمد جواد صالح بوخمسين التجارية
- شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات
- شركة الجريسي لخدمات الكومبيوتر والاتصالات

- الدورات التدريبية:



- اخلاقيات العمل
- الثقافة المالية
- إدارة ضغوط العمل
- طرق البحث عن العمل
- مهارات التعلم الذاتي
- التطوع مهارات و خبرات
- مهارات التواصل و الاتصال
- خطواتك الى ريادة الاعمال
- بناء المهارات لسوق العمل
- الاستعداد للمقابلة الشخصية
- البحث الالكتروني عن الوظائف
- الابداع والابتكار في بيئة العمل
- مهارات الابداع وإدارة المواهب
- مهارات التعامل مع الخطر والمخاطر
- استخدام الذكاء الاصطناعي ChatGPT
- استخدام الذكاء الصناعي في التسويق
- اعداد الخطابات الرسمية باللغة العربية
- تقنيات حديثة في تعلم اللغة الإنجليزية
- مهارات استخدام الحاسب الآلي لسوق العمل
- أخلاقيات المهنة، ومهارة الاتصال والتواصل
- التقنيات المهنية لمهارات التعامل مع العملاء
- كيفية اعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية

طريقة التقديم:

 يبدأ التسجيل في الملتقى من اليوم الأحد 1445/7/2هـ (الموافق 2024/1/14م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) (مع ضرورة حجز موعد لحضور الملتقى)


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