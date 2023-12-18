سارع بالتقديم.. "الصناعات البحرية" تفتح باب التوظيف للخريجين بمختلف التخصصات

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أعلن
الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI)
بمدينة رأس الخير وهي إحدى شركات "أرامكو"، عن توفر وظائف شاغرة للعمل
في مختلف المجالات "إدارية ومالية وتقنية وهندسية"، على المسميات
والتفاصيل التالية:
* الوظائف المطلوبة بأرامكو لمختلف التخصصات:-
مهندس ثاني
- مدير مشروع
- مشرف طلاء
- مدير إنشاءات
- محلل برامج
- مشرف بيئة
- مهندس البيئة
- أخصائي البيئة
- مهندس ميداني
- أخصائي الأحداث
- مقدر ثاني الحفارات
- اقتراح مهندس السفن
- مراقب إدارة الإنتاج
- مدير الأحواض الجافة
- منسق مشتريات المشروع
- منصات مهندس الاقتراح
- مشرف الهندسة الميكانيكية
- مشرف على الحوض الجاف
- مهندس اقتراح للحفارات والسفن
- رئيس قسم المبيعات غير التقليدية
- نائب رئيس الهندسة ورقابة الجودة
- محلل نظم معلومات الموارد البشرية
- مدير حساب الحفارات
- مراقب التكاليف
- رئيس قسم السفن والمبيعات والتسويق
- مدير الحساب العالمي
- مدير الحساب المبني الجديد
- رئيس قسم الحفارات والمبيعات والتسويق
- مستشار الخزينة
- محاسب مستحق الدفع
- كبار التدقيق الداخلي
- رئيس القسم مركز الخليج للأبحاث
- مهندس مصادر أول
- رئيس قسم إدارة العقود
- رئيس قسم دعم العطاءات
- محلل علاقات الموردين
- أخصائي أول إدارة مواد
- كبير مستشاري المشتريات
- أخصائي تخطيط الطلب الأول
- أخصائي العمليات اللوجستية الأول
- محلل أمن معلومات
- مدير عام مشتريات
- محلل تخطيط الرقمنة
- أخصائي مقاولات تقنية المعلومات
- رئيس قسم عمليات أمن المعلومات
- استشاري مركز التميز
- مدير معدات الرفع
- أخصائي المحتوى المحلي
- مهندس مشروع الطلاء للحفارات
- متخصص في الطائرات بدون طيار
- مدير مشروع الحفارات
- مهندس انشائي
- مدير أمن المعلومات
- مدير أول للأنظمة
- رئيس قسم مكتب دعم تقنية المعلومات
- محلل أمن المعلومات
- مدير التنفيذ
- مشرف على ورشة الآلات
- مدير الميكانيكا
- مهندس أول تقدير تكلفة المشروع
- مدير تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي
- أخصائي إدارة الأحداث
- مدير عام جهاز البناء الجديد
- أخصائي إدارة فئة أول
- رئيس قسم دعم تقنية المعلومات
- مطور تطبيقات الويب والتنقل
- مشرف السلامة التشغيلية
- مشرف رفع أمبير
- نائب رئيس الأطفاء
التخصصات المطلوبة:
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- المالية
- المحاسبة
- التسويق
- التواصل
- الأعمال الاستشارية
- نظم المعلومات الإدارية
- تقنية المعلومات
- إدارة المخاطر
- التصميم الجرافيكي
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة البحرية
- الهندسة
- تخصصات أخرى
* شروط وظائف أرامكو:-
إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- القدرة على العمل تحت الضغط وساعات إضافية (مع التعويض).
- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات والخبرات الموضحة في الوصف الوظيفي.
الجبيل الصناعية.
* طريقة
التقديم: التقديم متاح حاليا من خلال زيارة هذا الرابط (اضغط هنا).
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