عاجل.. براتب 6750 ريالاً.. الهيئة الملكية تطرح وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للخريجين من حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من "جازان، الجبيل، رأس الخير" على النحو التالي:





الهيئة الملكية تطرح وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال



المؤهلات المطلوبة



الرواتب



طريقة التقديم



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل



توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية

