عاجل.. براتب 6750 ريالاً.. الهيئة الملكية تطرح وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للخريجين من حملة "الثانوية،
الدبلوم، البكالوريوس" عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات
المتعاقدة في كل من "جازان، الجبيل، رأس الخير" على النحو التالي:
الهيئة الملكية تطرح وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال
1 -
مشرف - عدد "1".
2 -
مشغل معدات – عدد "1".
3 -
مستقبل بلاغات - عدد "1".
4 -
مهندس تصميم - عدد "3".
5 -
مراقب الوثائق - عدد "1".
6 -
محلل طلبات خدمة - عدد "1".
7 -
اخصائي أجهزة تشغيل - عدد "2".
8 -
فني أنظمة التهوية والتدفئة والتكيف - عدد "1".
المؤهلات
المطلوبة
-
الثانوية
-
الدبلوم
-
البكالوريوس
الرواتب
-
الرواتب الإجمالية تتراوح من (4000) إلى (6750) ريال حسب الوظيفة الشاغرة
والمؤهل والخبرة.
طريقة
التقديم
التقديم
متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا
).
نبذة
عن برنامج الإحلال والتأهيل
وبرنامج
التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بإشراف مباشر من
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة
الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
توطين
الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية
ويقوم
برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل
الصناعية، وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب
النشاط، وتزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة، ووضع
الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف، وعمل
بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.