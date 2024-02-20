عاجل وبشرى.. 14.500 ريال مكافأة في برنامج التأهيل الحكومي للخريجين

أ أ
كشفت
هيئة السوق المالية، عن موعد التقديم في برنامج "هيئة السوق المالية لتأهيل
الخريجين المتفوقين 2024م" الدفعة الثالثة عشر، وذلك إيمانًا من الهيئة بمسؤوليتها
المجتمعية.
وأوضحت أن ذلك يأتي لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
مزايا برنامج التأهيل الحكومي للخريجين المتفوقين1- مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية كما يلي:
- درجة البكالوريوس (12.000) ريال.
- درجة الماجستير/ الدبلوم العالي (14.500) ريال.
2- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
3- تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.
4- حضور دورات تدريب داخل الهيئة.
5- التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.
6- اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.
التخصصات
المطلوبة-
المالية.
- القانون.
- الحقوق.
- الأنظمة.
- الاستثمار.
- المحاسبة.
- الإعلام.
- التسويق.
- الاقتصاد.
- الصحافة.
- تمويل الشركات.
- المالية والبنوك.
- إدارة الأصول.
- التقنية المالية.
- القانون المالي.
- القانون الدولي.
- القانون التجاري.
- التمويل التجاري.
- الدراسات القضائية.
- الالتزام والتشريعات.
- المحاسبة الجنائية.
- المحاسبة المالية.
- المراجعة والتدقيق.
- النظم المحاسبية.
- التقنية المالية.
- الموارد البشرية.
- الإدارة العامة.
- إدارة الأعمال.
- إدارة المخاطر.
- العلاقات العامة.
- هندسة النظم.
- هندسة صناعية.
- إدارة مشاريع.
- علم البيانات.
- الهندسة الإلكترونية.
- هندسة الحاسب.
- نظم المعلومات.
- نظم معلومات الإدارية.
- علوم الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- هندسة الشبكات.
- أمن المعلومات.
- هندسة البرمجيات.
- الذكاء الاصطناعي.
- علم البيانات.
- وأخرى.