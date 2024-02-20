عاجل وبشرى.. 14.500 ريال مكافأة في برنامج التأهيل الحكومي للخريجين

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كشفت هيئة السوق المالية، عن موعد التقديم في برنامج "هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2024م" الدفعة الثالثة عشر، وذلك إيمانًا من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية.

وأوضحت أن ذلك يأتي لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.





مزايا برنامج التأهيل الحكومي للخريجين المتفوقين

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