وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة بمدينة الرياض

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني
(بوابة التوظيف) توفر 20 وظيفة مُتعددة (رجال / نساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة
التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف في وزارة الصناعة:1- مدير قسم التخطيط الوظيفي.
2- مدير إدارة استدامة المنظومة.
3- كبير أخصائيين التميز المؤسسي.
4- أخصائي عمليات مشتريات.
5- مدير قسم الإيرادات.
6- شريك أعمال موارد بشرية.
7- أخصائي توظيف أول.
8- أخصائي خزينة.
9- أخصائي اول تنمية القطاع غير الربحي.
10- شريك أعمال الشؤون المالية والإدارية.
11- مدير إدارة تفعيل أنماط العمل.
12- كبير أخصائيين تمكين التوظيف.
13- كبير أخصائيين الحوافز.
14- مدير إدارة تطوير أنماط العمل.
15- مدير إدارة الحوافز.
16- مدير إدارة الدعم الفني.
17- مدير قسم الجودة الرقمية.
18- كبير أخصائيين الحلول الرقمية.
19- كبير أخصائيين تطوير وتشغيل التطبيقات.
20- كبير أخصائيين العرض والطلب.
التخصصات المطلوبة:- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- الموارد البشرية.
- علم النفس التنظيمي.
- إدارة سلاسل الإمداد.
- الاقتصاد.
- إدارة البيئة.
- إدارة الجودة.
- الإدارة الاستراتيجية.
- إدارة سلسلة التوريد.
- هندسة الحاسب.
- علوم الحاسب.
- إدارة نظم المعلومات.
- الإدارة اللوجستية.
- هندسة البرمجيات.
- المالية.
- إدارة المشاريع.
- المحاسبة.
- التنمية المجتمعية.
- العمل الاجتماعي.
- أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي:
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