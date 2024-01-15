أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

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أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية.

وذلك بالتعاون مع شركة بيورلايف الشرق الأوسط للصناعة وبدعم واعتماد من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والتدريب التقني، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية. اضافة اعلان





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