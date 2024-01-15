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أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

أكاديمية الطاقة والمياه
أكاديمية الطاقة والمياه
أ أ
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أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية.
وذلك بالتعاون مع شركة بيورلايف الشرق الأوسط للصناعة وبدعم واعتماد من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والتدريب التقني، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.اضافة اعلان

مسمى برنامج التدريب:

– برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف.

نظرة عامة عن البرنامج:

– يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن العمل في تخصص صيانة المعدات الميكانيكية لدى شركة بيور لايف الرائدة في صناعة فلاتر تصفية المياه.
– 70% تدريب عملي 30% تدريب نظري

مدة البرنامج:

– سنتين.

التخصص الوظيفي:
– صيانة المعدات الميكانيكية.

المزايا:

– مكافاة مجزية خلال فترة التدريب.
– تأمين طبي.
– تسجيل المتدرب مباشرة في التأمينات الاجتماعية من أول يوم تدريب.
– الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

موقع التدريب:

– مدينة رابغ.

شروط التسجيل:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على دبلوم بمعدل 2.85 من 5 او 2.30 من 4.
– غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
– غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
– أن لا يكون لديه سجل تجاري.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنةز
– التفرغ التام للبرنامج.

شروط الترشيح للبرنامج:

– اجتياز المقابلة الشخصية.
– اجتياز اختبار اللغة الانجليزية بدرجة A2 .
– اجتياز الفحص الطبي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح اليوم الإثنين بتاريخ 1445/07/03هـ الموافق بالميلادي 2024/01/15م، ويستمر التقديم حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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