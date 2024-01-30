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عاجل.. "المرور" يوضح رسوم استخراج لوحة مفقودة للمركبة

المرور السعودي
المرور السعودي
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أشارت الإدارة العامة للمرور في المملكة إلى أن اللوحات المفقودة للمركبة عليها رسوم جديدة عند إعادة استخراجها.

آلية الإبلاغ عن اللوحات المفقودة للمركبةاضافة اعلان

حددت الإدارة العامة للمرور، آلية الإبلاغ عن لوحات المركبات المفقود.
وأوضح الحساب الرسمي لمنصة أبشر، عبر منصة "إكس"، خطوات الخدمة وهي:
1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر "خدمات" من تبويب "خدماتي".
2- اختيار "إدارة المركبات".
3- اختيار "إصدار إذن إصلاح مركبة".

شروط تغيير لوحة السيارة المفقودة

• تقديم كافة المستندات التي تثبت ملكية السيارة، ومن أهمها صورة التأمين، والرخصة.
• أن تكون كافة الأوراق المقدمة سارية المفعول.
• يجب ألا يكون هناك أي مخالفة مرورية على المركبة، وفي حالة وجودها يجب سدادها أولًا قبل تقديم طلب استخراج لوحة بدل فاقد.

خطوات استخراج لوحة سيارة بدل فاقد

• التوجه إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ بحادث فقدان اللوحة في السجلات الجنائية.
• سداد رسوم استخراج اللوحة.
• التحقق من تسجيل كافة الرسوم المتعلقة بالمخالفات السابقة.
• تقديم ملف يحتوي على صورة من الهوية الشخصية سارية المفعول، أو بطاقة الإقامة، وصورة من استمارة المركبة.
• زيارة أحد مقرات المرور من أجل طلب لوحات جديدة.

رسوم لوحة المركبة بدل فاقد بأنواعها

قامت الهيئة العامة للمرور بتحديد قيمة استخراج لوحة بدل فاقد بالريال وذلك يتمثل في:
• سيارة خاصة: 100
• سيارة نقل خاص: 100
• حافلة خاصة: 100
• سيارة خاصة: 100
• سيارة أجرة: 100
• سيارة نقل عام: 100
• حافلة عامة: 100
• دراجة آلية: 100
• مركبة أشغال عامة: 100
• لوحة مؤقتة: 300
• لوحة دبلوماسية أو قنصلية: 100
• لوحة تصدير:100
• مقطورة أو نصف مقطورة: 100
• لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة: 3000

غرامة السير بدون لوحة للمركبة

حذرت الإدارة العامة للمرور من سير السائقين بدون لوحة للمركبة وذلك من أجل تفادي المخالفة من الفئة الثالثة في جدول المخالفات المرورية.
تتضمن دفع غرامة تتراوح ما بين 3000 ريال وحتى 6000 ريال بحد أقصى، كما أن الإدارة العامة للمرور أقرت بأنه في حالة الإبلاغ عن فقدان اللوحة يجب إبراز المعاملة للشرطة إذا تم إيقاف المركبة، من أجل تفادي وقوع الغرامة المالية على السيارة.

طرق سداد رسوم اللوحة المفقودة

قامت مؤسسة النقد العربي في المملكة بتوفير نظام إلكتروني من أجل تسهيل عملية سداد الفواتير، حيث أعلنت عن نظام سداد يسهم في توفير الوقت والجهد، يمكن من خلاله سداد رسوم /غرامة اللوحة المفقودة، من خلال إحدى القنوات التالية:
• أجهزة الصراف الآلي.
• الإنترنت المصرفي.
• الجوال المصرفي.
• الرسائل القصيرة.
• فروع المصارف.

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