عاجل.. "المرور" يوضح إمكانية تفويضٍ خارجي لشخص عليه مخالفات لقيادة سيارة

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كشفت الإدارة العامة للمرور، أن نظام المرور لا يتيح تفويضًا خارجيًا لشخص عليه مخالفات لقيادة السيارة.





تفويض خارجي لشخص عليه مخالفات لقيادة سيارة اضافة اعلان



وعليكم السلام، ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لايكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة. تسعدنا خدمتك — المرور السعودي (@eMoroor) January 19, 2024

الفحص الفني الدوري للمركبات



تجاوز السرعات المحددة



جدول المخالفات المرورية

وأوضح "المرور" عبر حسابه بمنصة "إكس": "ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة".جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: " أريد أن أسوي تفويضًا خارجيًا لشخص عليه مخالفات، مع العلم أنه لا يوجد عليّ مخالفات، واستمارة السيارة سارية، وكذلك يوجد تأمين".وفي السياق ذاته، أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة، ومركبات الأجرة العامة، والحافلات العامة، والنقل العام.وأوضح "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنويًا".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "بعد انتهاء الفحص الدوري كم عندي مهلة عشان أُجْبَر بعدها إني أفحص؟".أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز السرعات المحددة عند قيادة المركبة على الطريق، يعرض صاحبها لغرامة قد تصل إلى 2000 ريال حسب مقدار الزيادة عن السرعة المقررة.







قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة



14 مخالفة احذر منها

وأرفقت إدارة المرور على صفحتها الرسمية في "إكس" جدول المخالفات رقم (8) / 1 السرعة من 120 كلم / ساعة فأكثر، حيث جاءت الغرامات المالية لمن يتجاوز السرعة المحددة وفقًا للآتي:- التجاوز بأكثر من 10 كلم / ساعة إلى 20 كلم / ساعة، غرامة من 150 إلى 300 ريال.- التجاوز بأكثر من 20 كلم / ساعة إلى 30 كلم / ساعة، غرامة من 300 إلى 500 ريال.- التجاوز بأكثر من 30 كلم / ساعة إلى 40 كلم / ساعة، غرامة من 800 إلى 1000 ريال.- التجاوز بأكثر من 40 كلم / ساعة إلى 50 كلم / ساعة، غرامة من 1200 إلى 1500 ريال.- التجاوز بأكثر من 50 كلم / ساعة، غرامة من 1500 إلى 2000 ريال.جاء ذلك ردًا على سؤال: "إذا كانت سرعة الشارع 90 وأنا أمشي 127 كم تنزل المخالفة؟".وفي وقت سابق، قالت المديرية العامة للمرور، إن قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، مخالفة مرورية تستحق غرامة مالية من 1000 إلى 2000 ريال.







وحذر "المرور" عبر حسابه بمنصة "إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه المخالفات:1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.2 - عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف.3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.6 - عدم ترك مسافة كافية.7 - تجاوز الحافلة المدرسية.8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.11 - الوقوف الخاطئ.12 - الانحراف المفاجئ.13 - عدم ربط حزام الأمان.14 - القيادة على أكتاف الطريق.