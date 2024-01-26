عاجل.. "المرور" تحدد إجراءات ورسوم تجديد الرخصة خصوصي

أ أ
حددت الإدارة العامة للمرور، خطوات وإجراءات ومتطلبات
تجديد الرخصة الخصوصي عبر منصة أبشر.
إجراءات تجديد الرخصة خصوصيوأوضح "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة
"إكس"، أن تجديد الرخصة خصوصي يستلزم القيام بهذه الخطوات التالية:
اضافة اعلان
- سداد الرسوم.
- سداد المخالفات.
- إجراء الفحص الطبي.
- كما يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر.
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: " سددت رخصتي بالأمس ووجدتها خمس سنوات، ولم تصل إليّ رسالة تفيد بأن الرخصة تجددت ولا تغيرت في توكلنا، ولا أعرف كيفية إجراءات التجديد لأني أول مرة أجدد".
مرحبا بك، سداد الرسوم والمخالفات و إجراء الفحص الطبي، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر. يسعدنا تواصلك— المرور السعودي (@eMoroor) January 25, 2024
رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركباتوأوضح المرور رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع
المركبات في المملكة، كالآتي:
1 - رخصة
سير خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
2 - رخصة
سير نقل خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
3 - رخصة
سير حافلة خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
4 - رخصة
سير سيارة أجرةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
5 - رخصة
سير نقل عامتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
6 - رخصة
سير حافلة عامةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
7 - رخصة
سير دراجة آليةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
8 - رخصة
سير مركبة أشغال العامةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
14 مخالفة احذر منهاوحذر "المرور" عبر حسابه بمنصة
"إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه
المخالفات:
1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.
2 - عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف.
3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.
4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.
5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.
6 - عدم ترك مسافة كافية.
7 - تجاوز الحافلة المدرسية.
8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.
9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.
10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.
11 - الوقوف الخاطئ.
12 - الانحراف المفاجئ.
13 - عدم ربط حزام الأمان.
14 - القيادة على أكتاف الطريق.