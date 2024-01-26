عاجل.. "المرور" تحدد إجراءات ورسوم تجديد الرخصة خصوصي

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حددت الإدارة العامة للمرور، خطوات وإجراءات ومتطلبات تجديد الرخصة الخصوصي عبر منصة أبشر.





إجراءات تجديد الرخصة خصوصي اضافة اعلان



مرحبا بك، سداد الرسوم والمخالفات و إجراء الفحص الطبي، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر. يسعدنا تواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) January 25, 2024

رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات



1 - رخصة سير خاصة



2 - رخصة سير نقل خاصة



3 - رخصة سير حافلة خاصة



4 - رخصة سير سيارة أجرة



5 - رخصة سير نقل عام



6 - رخصة سير حافلة عامة



7 - رخصة سير دراجة آلية



8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة



14 مخالفة احذر منها







وأوضح "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن تجديد الرخصة خصوصي يستلزم القيام بهذه الخطوات التالية:- سداد الرسوم.- سداد المخالفات.- إجراء الفحص الطبي.- كما يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر.جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: " سددت رخصتي بالأمس ووجدتها خمس سنوات، ولم تصل إليّ رسالة تفيد بأن الرخصة تجددت ولا تغيرت في توكلنا، ولا أعرف كيفية إجراءات التجديد لأني أول مرة أجدد".وأوضح المرور رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات في المملكة، كالآتي:تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.وحذر "المرور" عبر حسابه بمنصة "إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه المخالفات:1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.2 - عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف.3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.6 - عدم ترك مسافة كافية.7 - تجاوز الحافلة المدرسية.8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.11 - الوقوف الخاطئ.12 - الانحراف المفاجئ.13 - عدم ربط حزام الأمان.14 - القيادة على أكتاف الطريق.