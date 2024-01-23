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عاجل.. "المرور" يبدي اهتمامه بشكوى مواطن بهذه الطريقة

المرور - الاشارة -- مخالفة
إشارة المرور
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تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع ملاحظة واهتمام أحد المواطنين بشوارع المدينة المنورة، وذلك بعد تعطل الإشارة في أحد الأحياء.اضافة اعلان

"المرور" يبدي اهتمامه بشكوى المواطن

وأرفق أحد المواطنين شكوى عبر الحساب الرسمي للمرور بمنصة "إكس"، قال فيها: "إشارة حي الحرس في المدينة المنورة تعطلت من يومين وتم إقفالها بصبات خرسانية، وتم تحويل السير على إشارة مستشفى الحرس الوطني بالمدينة، مما تسبب بازدحام شديد وضرر للمرضى وموظفي المستشفى خاصة والمواطنين عامة، أرجو التوجيه بإصلاح الإشارة المرورية ورفع الضرر".
ورد المرور على شكوى المواطن قائلاً: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع ملاحظتكم للقسم المختص".

قطع إشارة المرور يعرض حياة الآخرين للخطر

ويهتم المرور بضبط الإشارة، ومعاقبة قائدي المركبات الذين يقطعونها عمدًا وبسرعة عالية، حيث إنهم يعرضون حياتهم والآخرين للخطر.
ويقوم "المرور" بضبط قائدي المركبات قاطعي الإشارة وتتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

قطع الإشارة المرورية "حرام".. وفاعلها عمدًا "قاتل"

وحرّم مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، قطع إشارة المرور عمدًا، معتبرًا أن من تجاوزها وتسبب في قتل أحد، فإنه يكون قاتلًا شبه متعمد.
وقال رداً على سؤال عن حكم تجاوز إشارة المرور، عقب محاضرة "احترام الأنظمة ودورها في تحقيق المصالح ودرء المفاسد": "المتخطي والمستخف بإشارة المرور آثم، والمتجاوز لها عاصٍ ويتحمل وزرًا، وإذا حصلت جناية بهذا السبب، فهو شبه متعمد، لأنه تجاوز ما حد له وتعدى الحدود، وعمل أعمالًا سيئة"، وفقاً لـ"المدينة".
وحذّر من يعمد إلى قطع الإشارة حين لا يرى أحدًا عند الإشارات المقابلة، قائلاً: "بعضهم يقول أقطعها في وقت لا يوجد فيه أحد، وهذا نقول له تأدب وروّض نفسك على الأدب، واحترام إشارات المرور وعدم العبث بها، فالغالب أن تجاوزها تنتج منه أضرار، والواجب تحميل من يفعل ذلك جميع الأخطاء والأضرار، ليعرف الناس الحدود".

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