عاجل.. هل يستحق السجين دعم حساب المواطن بأثر رجعي بعد الإفراج عنه؟

أعلن حساب المواطن، أن السجين لا تنطبق عليه الشروط المؤهلة لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج.
جاء ذلك ردًا على استفسار من سجين سابق لمدة عشر سنوات، يقول إن لديه ما يثبت ذلك من إدارة السجون، ويسأل عما إذا كان يحق له الحصول على جميع مستحقاته بأثر رجعي لظروفي الصحية، علمًا بأنه لم يسبق وأن قام بالتسجيل في حساب المواطن.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجينًا".
وأضاف: "وفي حال تم التسجيل سيتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة".
وعليكم السلام ، لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً، وفي حال تم التسجيل سيتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الاهلية دون احتساب الدفعات السابقة ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 8, 2023
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطن:
فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
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