عاجل.. هل يستحق السجين دعم حساب المواطن بأثر رجعي بعد الإفراج عنه؟

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أعلن حساب المواطن، أن السجين لا تنطبق عليه الشروط المؤهلة لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار من سجين سابق لمدة عشر سنوات، يقول إن لديه ما يثبت ذلك من إدارة السجون، ويسأل عما إذا كان يحق له الحصول على جميع مستحقاته بأثر رجعي لظروفي الصحية، علمًا بأنه لم يسبق وأن قام بالتسجيل في حساب المواطن. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجينًا".

وأضاف: "وفي حال تم التسجيل سيتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة".



وعليكم السلام ، لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً، وفي حال تم التسجيل سيتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الاهلية دون احتساب الدفعات السابقة ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 8, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

