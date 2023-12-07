عاجل.. حساب المواطن يكشف عن شرط استمرار الدعم للخريجين

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قال حساب المواطن، إن الدعم لا يتوقف عن المستفيد فور تخرجه مادامت تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين أنهى دراسته ولا يوجد دخل له بعد، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يؤثر ذلك، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم". اضافة اعلان

وأضاف: "في حال عدم وجود دخل بإمكانك التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المفصح عنه، ثم الضغط على "حفظ، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى".

وعليكم السلام ، لا يؤثر ذلك وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك December 6, 2023

حساب المواطن



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