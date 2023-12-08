عاجل.. حساب المواطن يكشف عن شرط صرف الدعم للمبتعث

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حدد حساب المواطن، شروط منح الدعم للطالب المبتعث، والتي تنطبق أيضًا على غيره من المتواجدين داخل المملكة.

وردًا على استفسار حول ما إذا كان المبتعث يستفيد من حساب المواطن؟، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "بإمكانك التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة". اضافة اعلان

وأضاف: "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

