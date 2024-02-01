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عاجل.. الصندوق العقاري للمستفيدين: تم إيقاف طلب صرف دفعات الإقراض المباشر

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
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جدد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية تنبيهه للمستفيدين، وذلك مع استفسار من قبل شخص يطالب فيه بصرف الدفعة الرابعة من الإقراض المباشر.اضافة اعلان

دفعات الإقراض المباشر من الصندوق العقاري:


وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه " السلام عليكم.. السادة عناية المستفيدين أطالب بصرف الدفعة الرابعة من الإقراض المباشر من صندوق التنمية العقاري".

وجاء الرد :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن تم إيقاف طلب صرف الدفعات الإقراض المباشر بتاريخ 1443/3/18 .. سعدنا بتواصلك".

تمديد الدفعات في الصندوق العقاري:


وفي وقت سابق تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري مع استفسار من قبل أحد الأشخاص بشأن ضرورة تمديد الدفاعات المالية للمواطنين.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" أتمنى من الصندوق العقاري أن يعيد النظر في التمديد   للمواطنين الذين تم إلغاء الدفعات عليهم بسبب انتهاء مهلة البناء الذاتي بسببها توقف البناء والمسكن لم يكتمل والأقساط  تخصم دون مراعاة إلى متى ونحن نظل على ذالحال؟" .

وجاء الرد : " عزيزي المستفيد خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة 36 شهرا، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها ".

تحسين قدرة المستفيدين


أيضا أعلن صندوق التنمية العقارية في وقت سابق عن تفعيل باقة البناء الذاتي لمستفيدي "سكني" الراغبين في بناء منازلهم، وذلك بالشراكة مع البنك السعودي الأول.

وبهدف تحسين قدرة المستفيدين على تغطية تكاليف مراحل بناء منازلهم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الصندوق أن باقة البناء الذاتي تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.

تغطية تكاليف المراحل الأولية 

وبين أنه في إطار الجهود المشتركة لتمكين مستفيدي " البناء الذاتي" من تغطية تكاليف المراحل الأولية من بناء منازلهم سيتم إيداع قيمة دعم باقة البناء الذاتي دفعة واحدة للمستفيد عند توقيع العقد التمويلي، إضافة إلى رفع نسبة الدفعة الأولى التي يحصل عليها المستفيد عند توقيع العقد التمويلي مع الجهة التمويلية من 10% إلى 25%.

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