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عاجل.. "الجمارك" تكشف عن شرط أساسي لتخليص الشحنة جمركيًا

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شرط أساسي لتخليص الشحنة جمركيًا فيما يتعلق بالكشف عن بيانات الهوية الوطنية. اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على استفسار لمواطنة تقول إنها طلبت شحنة تعدت 1000 ريال وتواصل معه الموقع طالبًا الحصول على رقم الهوية والاسم الثلاثي وتاريخ انتهاء الهوية وتاريخ الميلاد. 
وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": "يُسمح للناقل المحلي بأخذ بيانات الهوية الوطنية فقط، لتخليص الشحنة جمركيًا، لذا يمكنك تزويد الناقل بالبيانات المطلوبة لفسح الشحنة".


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