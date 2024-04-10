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هل قطاع الأسر المنتجة يخضع لضريبة القيمة المضافة؟

الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن جميع السلع والخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة.
جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل الأسر المنتجة يجب عليهم حساب قيمة الضريبة؟".

ضريبة القيمة المضافة وقطاع الأسر المنتجة

وأجابت الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك في منصة إكس بقولها: "وعليكم السلام.. عزيزتي وردة، تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة".

كذلك كشفت الزكاة والضريبة والجمارك، عن اشتراطات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "يلزم كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال".
وأضافت: "أما الإيرادات التي تتخطى إيراداتها 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري. أما الإيرادات التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة".

ضريبة القيمة المضافة 

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. 
تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءًا من 1 يناير 2018 (14 ربيع الثاني ١٤٣٩).
وخلال الأول من يوليو 2020م، تم تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم أ/638 بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو 2020م.

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