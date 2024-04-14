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لمكلفي الحسابات.. تعرف على طريقة احتساب زكاة المنشآت؟ (فيديو)

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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شرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طريقة احتساب الزكاة لمكلفي الحسابات. 
وقالت في فيديو جراف عبر حسابها في منصة "إكس": حتى تتمكن من حساب الزكاة لمكلفي الحسابات تحتاج أولاً إلى:اضافة اعلان

بناء الوعاء الزكوي

ويتم ذلك من خلال إضافة مكونات الوعاء، وحسم البنود المحسومة، للوصول إلى صافي الأموال الزكوية، ولا يعني إضافة الديون لتزكيتها، وإنما لمقابلة المحسومات من الوعاء.

أبرز المحسومات

صافي الأصول الثابتة والاستثمار في منشأة داخل المملكة أو خارجها وفق الضوابط.
وللتعديل على نتيجة النشاط للوصول إلى الربح المحاسبي المعدل تتأكد الهيئة أن جميع المصروفات المحملة على صافي الربح، هي مصروفات عادية وضرورية للنشاط، مثل:
الرواتب والبدلات.
الديون المعدومة وفق الضوابط.

المصروفات غير المرتبطة بالنشاط

أما المصروفات غير المرتبطة بالنشاط، أو التي لا يتمكن المكلف من إثباتها مستنديًا، فهي مصروفات غير مقبولة، وتعدل بها نتيجة النشاط. 

احتساب نسبة الزكاة

وتحسب نسبة الزكاة بحسب عدد الأيام الفعلية، فيتم قسمة نسبة الزكاة 2.5% على عدد أيام السنة الهجرية 354 يومًا، ليتم التوصل إلى نسبة الزكاة لليوم الواحد، ثم ضرب الناتج في عدد الأيام الفعلية للمكلف 365 يومًا لو كانت سنة ميلادية، والناتج هي نسبة الزكاة بحسبب عدد الأيام الفعلية.
على سبيل المثال: 
شركة إجمالي الإضافات لديها مليون ريال، والمحسومات 750 ألف ريال، وسنة المكلف هي سنة ميلادية كاملة، فيكون صافي الوعاء الزكوي 250 ألف ريال، والزكاة الواجب تقديمها 6 آلاف و442.5 ريال. 

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