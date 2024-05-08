عاجل.. التقديم يستمر 7 أيام.. المالية تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في الوزارة

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أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التقديم في ( برنامج تأهيل المتميزين) لمدة (12 شهراً) والمنتهي بالتوظيف في الوزارة، لحملة البكالوريوس على النحو التالي:





المزايا في ظائف وزارة المالية:



شروط الالتحاق:





أهداف البرنامج:

نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم:

