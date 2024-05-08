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عاجل.. التقديم يستمر 7 أيام.. المالية تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في الوزارة

وزارة المالية - الاصول العقارية
ارشيفية
أ أ
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أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التقديم في ( برنامج تأهيل المتميزين) لمدة (12 شهراً) والمنتهي بالتوظيف في الوزارة، لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

المزايا في ظائف وزارة المالية:


- مكافأة شهرية مجزية.
- التوظيف بعد اجتياز البرنامج بنجاح. 
- منح درجتين إضافيتين عند التعيين. 
- اكتساب الخبرات والمهارات والمعرفة العملية. 

شروط الالتحاق:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات (المالية، المحاسبة والضرائب).
- لم يمض على عام التخرج أكثر من 4 سنوات.
- لا يقل معدل التخرج عن (4 من 5) أو (3 من 4) أو ما يعادلهم.
- الإنتظام دراسياً.
- معادلة الشهادات الخارجية.
- الحصول على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله.
- إجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.
- التفرغ التام.


أهداف البرنامج:



- تمكين الكوادر الوطنية الشابة المميزة علمياً وتأهيلهم وظيفياً.
- تطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة.
- إيجاد فرص تدريبية ووظيفية للكودار الوطنية الشابة.

نبذة عن البرنامج:


يعمل البرنامج على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة؛ من خلال التدريب لدى الوزارة لمدة 12 شهراً تنتهي بالتوظيف مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح، ويسهم البرنامج في إيجاد فرص مثمرة للطاقات الوطنية الشابة، ويساعد على صقل تجربتها في فترة زمنية مختصرة، ويستهدف الكفاءات من الخريجين والخريجات الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، وسينضم المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية إلى جانب التدريب على رأس العمل، في الوزارة.

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم الأحد 1445/11/4هـ (الموافق 2024/5/12م) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/11/10هـ (الموافق 2024/5/18م)اضافة اعلان

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