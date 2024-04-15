"سابك" تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمختلف المجالات

أ أ
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توفر عدد (96) وظيفة شاغرة بمختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
المسميات الوظيفية في "سابك":
- ممثل خدمة عملاء (Customer Service Reprssentative)
- متدرب موارد بشرية (Human Resources Intern)
- محلل أول موارد بشرية (Senior Human Resources Analyst)
- فني (Technician)
- فني تحليل (Analyzer Technician)
- مساعد إداري (Administratief medewerker)
- مهندس عمليات (Operation Engineer)
- مهندس أنظمة (Process Control Engineer)
- مشغل كيميائي (Chemical Operator)
- عامل كهرباء (Elektromonteur)
- مشرف صيانة (Supervisor Maintenance)
- عالم تحليلي (Analytical Scientist)
- أخصائي الاتصالات الداخلية (Specialist Interal Communications)
- محلل مختبر (Analyst Lab)
- أخصائي أول العلاقات الحكومية (Specialist Government Relations)
- فني صيانة ميكانيكية (Mechanisch Maintenance Technician)
- عالم البيانات (Data Scientist)
- مهندس سلامة العمليات (Engineer Process Safety)
- مهندس تقنية المعلومات (Process Technology Engineer)
- محلل التكلفة اللوجستية (Logistics Cost Analyst)
- أخصائي استحقاقات التقاعد (Specialist Retirement Benefits)
- عالم (Scientist)
- مهندس (Engineer)
- مدير المشروع (Project Manager)
- محلل أول (Senior Analyst)
- محلل مالي (Financial Analyst)
- (وظائف متعددة أخرى)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- المالية
- الموارد البشرية
- المحاسبة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- تقنية العمليات
- الإلكترونيات
- البرمجيات
الأمن السيبراني
- العلوم
- الكيمياء
- العلوم الأجتماعية
- الإدارة البيئية
- العلوم البيئية
- الصحة والسلامة المهنية
- كيمياء البوليمرات
- علوم المواد
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة المدنية
- الهندسة
- الطب
- (تخصصات أخرى)
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
المميزات:
- راتب شهري أساسي مجزي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
- بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
- بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
- نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
- نظام تملك المنازل.
- مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
- نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.
- برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.
- إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
- مكافأة خدمة مستمرة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.