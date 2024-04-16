عاجل.. بدون خبرة والتقديم مستمر لـ 10 أيام.. وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظيفة إدارية بمسمى (محلل التخطيط المالي والميزانية) لحملة البكالوريوس (لا تتطلب الخبرة) للعمل في مدينة جدة على النحو التالي:
- محلل التخطيط المالي والميزانية - جدة (Financial Planning & Budgeting Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس في (ادارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو مايعادلها (لا يشترط خبرة).
الشروط العامة لوظائف خدمة الملاحة الجوية:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب في التخصصات الموضحة أعلاه.
- لا يشترط الخبرة السابقة.
نبذة عن الشركة:
شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا يستمر حتى يوم الجمعة 1445/10/17هـ (الموافق 2024/4/26م)