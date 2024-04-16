الثلاثاء، 07 شوال 1445 ، 16 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بدون خبرة والتقديم مستمر لـ 10 أيام.. وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

الطيران - - خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS)
خدمات الملاحة الجوية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظيفة إدارية بمسمى (محلل التخطيط المالي والميزانية) لحملة البكالوريوس (لا تتطلب الخبرة) للعمل في مدينة جدة على النحو التالي:اضافة اعلان

- محلل التخطيط المالي والميزانية - جدة (Financial Planning & Budgeting Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس في (ادارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو مايعادلها (لا يشترط خبرة).

الشروط العامة لوظائف خدمة الملاحة الجوية:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب في التخصصات الموضحة أعلاه.
- لا يشترط الخبرة السابقة.

نبذة عن الشركة:


شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا يستمر حتى يوم الجمعة 1445/10/17هـ (الموافق 2024/4/26م)

اقرأ أيضا

بعد تعليق الدراسة.. "تقويم التعليم" تكشف مصير المتغيبين عن اختبارات القدرات

للبكالوريوس فأعلى.. "تداول" تطرح وظائف شاغرة للعمل بالرياض

عاجل.. 12.500 وظيفة.. غدًا بدء المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

بشرى لهؤلاء.. مركز الأرصاد يُعلن وظائف في مختلف التخصصات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

رواتب 8000 ريال 12:20 ص الثلاثاء، 02 أبريل 2024

براتب 8000 ريال.. وظائف شاغرة في الرياض والمدينة والقصيم

صندوق التنمية الوطنية 1:38 ص الثلاثاء، 26 مارس 2024

صندوق التنمية الوطني يعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

وزارة الدفاع 1:03 ص الأحد، 24 مارس 2024

بدأ التقديم الآن.. فتح باب التوظيف في رئاسة أركان القوات البرية الملكية

وزارة الدفاع 3:01 م السبت، 23 مارس 2024

عاجل.. التقديم يبدأ غدًا.. وزارة الدفاع تعلن عن طرح وظائف مدنية في رئاسة أركان القوات البرية الملكية