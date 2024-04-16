عاجل.. بدون خبرة والتقديم مستمر لـ 10 أيام.. وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظيفة إدارية بمسمى (محلل التخطيط المالي والميزانية) لحملة البكالوريوس (لا تتطلب الخبرة) للعمل في مدينة جدة على النحو التالي:



- محلل التخطيط المالي والميزانية - جدة (Financial Planning & Budgeting Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس في (ادارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو مايعادلها (لا يشترط خبرة).





الشروط العامة لوظائف خدمة الملاحة الجوية:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

