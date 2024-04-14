جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن عن طرح عشرات الوظائف الأكاديمية

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أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن طرح عدد (79) وظيفة أكاديمية بدرجة (معيد) والتي ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة للجنسين (حملة البكالوريوس فأعلى) على النحو التالي:





شروط التقديم الأساسية لجامعة الإمام عبدالرحمن:





التعليمات:

طريقة التقديم: