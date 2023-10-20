وظائف بــ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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أعلن (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي) عبر حسابه الرسمي (تويتر) عن بدء التقديم على برنامج “مستقبل القطاع الرابح” المنتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس بالتعاون مع “مسك” المهارات بنسخته الثانية، وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية. اضافة اعلان





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