وظائف بــ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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أعلن (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي) عبر حسابه الرسمي (تويتر) عن بدء التقديم على برنامج “مستقبل القطاع الرابح” المنتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس بالتعاون مع “مسك” المهارات بنسخته الثانية، وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
مسمى البرنامج:-
– برنامج مستقبل القطاع الرابح لتطوير الخريجين.
الهدف من البرنامج:-
– يعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إطلاق برنامج مستقبل القطاع الرابح (طاقات ممكنة لمستقبل تنموي مستدام) النسخة الثانية لاستقطاب الكفاءات الوطنية حديثة التخرج وإكسابهم جملة من الخبرات المتنوعة في بيئة عمل رائدة وممكنة، لتطوير القطاع تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
التخصصات المستهدفة:-
– إدارة الأعمال.
– المالية.
– المحاسبة.
– القانون.
– إدارة المشاريع.
– الموارد البشرية.
– هندسة الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– الخدمة الاجتماعية.
مدة البرنامج:-
– 12 شهرًا.
الوظائف المتاحة ضمن البرنامج:-
– مسؤول الحوكمة والامتثال.
– مسؤول الحوكمة المالية.
– مسؤول إدارة التطوع.
– مسؤول تنمية القدرات.
– مسؤول تقارير الاستراتيجية والتقييم.
– موظف محاسبة.
– محلل الأعمال.
– مسؤول التطوير التنظيمي.
الشروط المطلوبة:-
– أن يكون المتقدم/ـة حديث التخرج سنوات (2021- 2023).
– أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (4 من 5).
– إتقان اللغة الإنجليزية.
المزايا:-
– رواتب تنافسية تتراوح من 10,777 – 12,293 ريال شهريًا.
– اكتساب الخبرة العملية في مجال المتقدم.
– العمل جنبا إلى جنب مع المتخصصين في الصناعة.
– الفرصة للمساهمة في المشاريع المؤثرة.
– تعزيز شبكات المتقدمين المهنية.
– الحصول على حزمة بدلات شهرية تنافسية، والتي تشمل البدلات الأساسية، وبدلات السكن، والنقل، والبدلات المتنقلة، والبدل الفني، عند الاقتضاء.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من الخميس بتاريخ 1445/04/04هـ الموافق بالميلادي 2023/10/19م.
طريقة التقديم:-
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