وظائف شاغرة بالهيئة الملكية الفكرية بعد تخصصات

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح فرص وظيفية وتدريبية شاغرة حملة الشهادة الجامعية في عدة تخصصات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان



الوظائف الشاغرة:



1- مساعد دعم لجان منازعات الملكية الفكرية.

– درجة البكالوريوس في التخصصات القانونية أو التخصصات ذات الصلة.

– لا يشترط وجود خبرة مسبقة.



2- مساعد فاحص حقوق التأليف والنشر.

– درجة البكالوريوس في التخصصات القانونية أو التخصصات ذات الصلة.

– لا يشترط وجود خبرة مسبقة.



3- محلل احترام الملكية الفكرية.

– درجة البكالوريوس في التخصصات القانونية أو التخصصات ذات الصلة.

– لا يشترط وجود خبرة مسبقة.





4- برنامج تدريب على رأس العمل.



التخصصات:



– القانون.

– الهندسة.

– التصميم الجرافيكي.

– تكنولوجيا المعلومات.

– إدارة الإستراتيجية.

– الموارد البشرية.



عن الهيئة:



الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئة سعودية لحماية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية، مقرها الرئيسي العاصمة الرياض، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وهي إحدى مبادرات وزارة التجارة ضمن برنامج التحول الوطني 2030.



طريقة التقديم:



– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط المتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:

– بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )