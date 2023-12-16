السبت، 03 جمادى الثانية 1445 ، 16 ديسمبر 2023

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جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية للكوادر السعودية المؤهلة

جامعة حائل
جامعة حائل
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أعلنت جامعة حائل حاجتها لشغل وظائف أكاديمية للكوادر السعودية المؤهلة للجنسين (رجال، نساء) بمسمى "معيد" بنظام العقود (دوام كامل) ، وذلك في عدد من كليات الجامعة.

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ودعت الجامعة الراغبين في التقديم الذي يبدأ الأحد 4 جماد الثاني 1445هـ إلى الاطلاع على شروط القبول المبدئية، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم السبت 17 جمادى الثاني 1445هـ .


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