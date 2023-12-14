الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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عاجل.. خطوات استبعاد المواطن المشترك في التأمينات أون لاين

التأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
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أجابت صفحة العناية بالعملاء في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن خطوات استبعاد المواطن المشترك في التأمينات.
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خطوات استبعاد المواطن المشترك في التأمينات

وقالت المؤسسة عبر صفحة الحساب الرسمي للعناية بالعملاء على منصة "تويتر": "يتم استبعادك من قبل جهة العمل فور تركك للعمل وبحد أقصى اليوم الأخير من الشهر الميلادي لترك العمل، وفي حال تجاوز ذلك يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عبر حسابك في تأميناتي أفراد باتباع الخطوات التالية:
1 – تسجيل الدخول في حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.
2 – اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.
3 – اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.
4 – اختيار نوع الطلب "تعديل تاريخ الاستبعاد".
5 – إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الإفرار.
6 – الضغط على أيقونة إرسال، وإدخال رقم التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.
جاء ذلك ردًا لسؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "انتهى عقدي مع الشركة وتواصلت معهم يشيلون اسمي، وأُزيل اسمي من عندهم من 17 يومًا لكن بالتأمينات مازال مشتركًا؟".

تفاصيل الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في نظام التأمينات

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، تفاصيل الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في نظام التأمينات.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء" في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الأجر المسجل في التأمينات، وهل يمكن زيادته.

الأجر المسجل في التأمينات

وأجابت التأمينات، بقولها: "نفيدك أن الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في نظام التأمينات هو (الأجر الأساسي + بدل السكن + العمولات إن وجدت).
وأضافت التأمينات، أن نسبة الاشتراك للمشترك السعودي اجمالًا هي 21.5٪ من الأجر المسجل، يتحمل المشترك 9.75٪ من الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات.
وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن التسجيل يكون إلزامياً للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر، أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.


السن الأدنى للاشتراك الإلزامية

وأضافت التأمينات أن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة طبقًا لنظام العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله.

التسجيل في التأمينات

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، إمكانية التسجيل في نظام التأمينات عند بدء علاقة العمل مباشرة.

الاشتراك في التأمينات

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم.. خلال كم أقدر أسجل في منشأة جديدة إذا استقلت من منشأة سابقة؟ علما أنه تم استبعادي ولكن يظهر شعار بأن معاملة تسجيل المشترك قيد الإجراء؟".
وأجابت التأمينات، عبر حسابها العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله.. لا يوجد ما يمنع تسجيلك في نظام التأمينات عند بدء علاقة العمل، في حال وجود علاقة عمل يتم تسجيلك مباشرة دون انتظار.
وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن النظام الخاص بالتأمينات لا يمنع المواطن من العمل في أكثر من وظيفة.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد قال فيه: "هل يحق للمستفيد الاشتراك في التأمينات عن طريق التوظيف في وظيفتين؟".

نظام التأمين والعمل في أكثر من وظيفة

وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله، نظام التأمينات يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، ولتفاصيل أكثر يمكنك الاطلاع على المادة رقم 20 من لائحة التسجيل والاشتراكات".
كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن الاحتساب في نطاقات ونسبة السعودة والتوطين من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاحتساب في نطاقات

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد بشأن الاحتساب في نطاقات والتوطين.
وأجابت التأمينات "حياك الله، الاحتساب في نطاقات ونسبة السعودة والتوطين من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية للاختصاص وإفادتك".

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