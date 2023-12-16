السبت، 03 جمادى الثانية 1445 ، 16 ديسمبر 2023

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توضيح من التأمينات بشأن غرامة تأخير سداد المستحقات التأمينية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم فرض غرامة تأخير على صاحب العمل قدرها (2%) من أجر الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه. 

التأمينات وغرامة التأخير

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جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم.. تم طلب تقسيط نصف مبلغ المديونيه وتبقى النصف الآخر هل يخضع لفرض غرامة ماليه لتأخير السداد ؟".
وأجابت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله , تفرض على صاحب العمل غرامة تأخير قدرها (2%) من أجر الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه". 

وفي وقت سابق، أعلنت التأمينات، أن خدمة تقدير تتيح لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من متقاعدين (مدنيين وعسكريين)، ومستفيدين (الزوجة والأبناء الذين لم يبلغوا ٢٠ عاماً)، الحصول على خدمات مميزة في مسارات متنوعة.

العديد من المزايا


وتشمل هذه المسارات: "حلول التمويل، والمزايا والعروض، والاستفادة من خبرات المتقاعدين، والتطوع تحقيقا للمسؤولية الاجتماعية، وحضور الأنشطة والفعاليات، وذلك بالتعاون مع شركاء برنامج (تقدير) من القطاع الخاص.

ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات والعروض المقدمة من خلال قنوات عدة تشمل: الربط الإلكتروني المباشر مع مقدم العرض أو الخدمة، واستخدام الرمز الترويجي للعرض، والبطاقة التعريفية الإلكترونية في الهواتف الذكية، والبطاقة التعريفية للمتقاعدين.

خطوات التسجيل


- ادخل على الموقع الإلكتروني لبرنامج (تقدير).
- اضغط على أيقونة (الدخول)، وسجل الدخول مستخدما بيانات دخولك الخاصة بالمؤسسة.
- اضغط على زر (عرض الكل) لتظهر لك قائمة بجميع العروض المقدمة.
- اضغط على العرض الذي ترغب بالاستفادة منه للاطلاع على تفاصيله وطريقة الاستفادة منه.
- يمكنك الضغط على الملف الشخصي لتحديث البيانات والتسجيل في مسار (خبرة).

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