عاجل.. طريقة التسجيل في الإسكان التنموي للأرامل والمطلقات 1445

تتيح وزارة الإسكان، خدمة الحصول على وحدات سكنية عبر مبادرة الإسكان التنموي للمطلقات والأرامل.
ويهدف الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك من خلال التعاون مع أكثر من 300 جمعية أهلية منتشرة في أنحاء المملكة.
وتعمل الجمعيات على تولي مهام التواصل مع الأسر المحتاجة عن طريق الزيارة والمساعدة على تحديد المسكن المناسب لها، وقد تكون الوحدات السكنية إما تابعة للوزارة ومتوفرة، او وحدات جديدة يتم العمل على تشييدها، أو الشراء المباشر لوحدات موجودة بالفعل.
شروط استفادة المطلقات والأرامل من الإسكان التنمويحتى يمكن للمطلقة والأرملة الاستفادة من الإسكان التنموي، لابد من انطباق الشروط التالية عليها:
-أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية.
-ألا تقل عمر المتقدمة بالطلب عن ٢٥ عامًا.
- أن يمر عامان على الطلاق (تستثنى الأرملة من هذا الشرط)
-أن تكون من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
-تقديم ما يثبت عدم وجود دخل شهري ثابت لديها أو أنها من فئات الدخل المحدود.
-ألا يكون لديها أي عقارات سكنية مسجلة باسمها.
-عدم حصولها من قبل على دعم سكني.
طريقة التسجيل للمطلقات والأرامليمكن التسجيل باتباع الخطوات الآتية:
الدخول للموقع الرسمي لبوابة سكني الإلكترونية مـــن هنا.
-أدخلي كافة البيانات المطلوبة وهي (رقم بطاقة الأحوال الشخصية، رقم الدفتر العائلي).
-كتابة البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).
-ستصلكِ رسالة على الجوال تحققي من الرمز المرئي المرسل على الجوال.
-افتحي الرابط الخاص بالتطبيق وأرفقي المستندات الخاصة بالراتب أو الدخل الشهري.
التأكد من صحة البيانات المدخلة وفي حالة استحقاق الدعم يتعين على المستفيدة طباعة صفحة الاستحقاق على الفور.
بعد ذلك تتوجه إلى أقرب مقر للجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الإسكان في مبادرة الاسكان التنموي.
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