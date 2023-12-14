الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طريقة التسجيل في الإسكان التنموي للأرامل والمطلقات 1445

سكني
برنامج سكني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تتيح وزارة الإسكان، خدمة الحصول على وحدات سكنية عبر مبادرة الإسكان التنموي للمطلقات والأرامل.
ويهدف الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك من خلال التعاون مع أكثر من 300 جمعية أهلية منتشرة في أنحاء المملكة.اضافة اعلان
وتعمل الجمعيات على تولي مهام التواصل مع الأسر المحتاجة عن طريق الزيارة والمساعدة على تحديد المسكن المناسب لها، وقد تكون الوحدات السكنية إما تابعة للوزارة ومتوفرة، او وحدات جديدة يتم العمل على تشييدها، أو الشراء المباشر لوحدات موجودة بالفعل. 

شروط استفادة المطلقات والأرامل من الإسكان التنموي

حتى يمكن للمطلقة والأرملة الاستفادة من الإسكان التنموي، لابد من انطباق الشروط التالية عليها:
-أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية.
-ألا تقل عمر المتقدمة بالطلب عن ٢٥ عامًا.
- أن يمر عامان على الطلاق (تستثنى الأرملة من هذا الشرط)
-أن تكون من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
-تقديم ما يثبت عدم وجود دخل شهري ثابت لديها أو أنها من فئات الدخل المحدود.
-ألا يكون لديها أي عقارات سكنية مسجلة باسمها.
-عدم حصولها من قبل على دعم سكني.

طريقة التسجيل للمطلقات والأرامل

يمكن التسجيل باتباع الخطوات الآتية:
الدخول للموقع الرسمي لبوابة سكني الإلكترونية مـــن هنا.
-أدخلي كافة البيانات المطلوبة وهي (رقم بطاقة الأحوال الشخصية، رقم الدفتر العائلي).
-كتابة البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).
-ستصلكِ رسالة على الجوال تحققي من الرمز المرئي المرسل على الجوال.
-افتحي الرابط الخاص بالتطبيق وأرفقي المستندات الخاصة بالراتب أو الدخل الشهري.
التأكد من صحة البيانات المدخلة وفي حالة استحقاق الدعم يتعين على المستفيدة طباعة صفحة الاستحقاق على الفور.
بعد ذلك تتوجه إلى أقرب مقر للجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الإسكان في مبادرة الاسكان التنموي.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

عاجل.. حقيقة حذف الابنة الموظفة من حساب المواطن

7600 شكوى من المسافرين بسبب التذاكر والرحلات

تعرف على شروط اعتماد «التوقيع الإلكتروني» في التعاملات

عاجل.. خطوات استبعاد المواطن المشترك في التأمينات أون لاين

عاجل.. كيف تحصل الأم على دعم حساب المواطن لأبنائها وهي متزوجة برجل ثانٍ؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التأمينات الاجتماعية1 2:01 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من "التأمينات" لمن فُصل من عمله دون التوقيع على إشعار

فرص وظائف 6:00 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. لحملة الثانوية والدبلوم.. نيوم تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة

الراتب - ريال 0 عملة 4:36 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تنبيه جديد بخصوص موعد صرف التأمينات

أمانة جدة 3:00 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. اليوم آخر فرصة.. رابط التقديم في وظائف أمانة جدة

اقرأ أيضا

حساب المواطن
3:00 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. مسجون وزوجته أجنبية.. كيف يستفيد الأبناء من حساب المواطن؟

الموارد البشرية
2:08 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التقديم على برنامج التأهيل الشامل وشروط الدعم

سدايا
1:36 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن 245 وظيفة

الخطوط السعودية
12:52 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

لحملة الثانوية.. الخطوط السعودية تعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف مع مكافأة (6,000 ريال)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سكني
10:09 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة التسجيل في الإسكان التنموي للأرامل والمطلقات 1445

الطرد-من-العمل
9:48 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

احذر.. 10 أخطاء قد تتسبب في فصلك من العمل

حافز الاستدامة
9:21 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة التسجيل في برنامج حافز للحصول على إعانة 15 شهرًا

نتائج-القبول-المباحث-العامة
8:27 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة برقم الهوية عبر أبشر

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
8:19 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. حقيقة حذف الابنة الموظفة من حساب المواطن

الاعتذار
8:10 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

فضيلة لا ضعفًا.. هذا ما تفعله "ثقافة الاعتذار" في المجتمعات