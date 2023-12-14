عاجل.. طريقة التسجيل في الإسكان التنموي للأرامل والمطلقات 1445

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تتيح وزارة الإسكان، خدمة الحصول على وحدات سكنية عبر مبادرة الإسكان التنموي للمطلقات والأرامل.

ويهدف الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك من خلال التعاون مع أكثر من 300 جمعية أهلية منتشرة في أنحاء المملكة. اضافة اعلان

وتعمل الجمعيات على تولي مهام التواصل مع الأسر المحتاجة عن طريق الزيارة والمساعدة على تحديد المسكن المناسب لها، وقد تكون الوحدات السكنية إما تابعة للوزارة ومتوفرة، او وحدات جديدة يتم العمل على تشييدها، أو الشراء المباشر لوحدات موجودة بالفعل.





شروط استفادة المطلقات والأرامل من الإسكان التنموي



طريقة التسجيل للمطلقات والأرامل



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