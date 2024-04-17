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عاجل.. الإشارة حمراء وأنا في منتصف عبور المشاة.. هل عليّ مخالفة وما قيمتها؟.. المرور يجيب

المرور - الاشارة -- مخالفة
الإشارة الحمراء - المرور السعودي
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أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تعدي الإشارة الحمراء تعتبر من مخالفة تنظيمات السير على الطرق، ويترتب عليها غرامة مالية.اضافة اعلان

تعدي الإشارة الحمراء من مخالفة تنظيمات السير

جاء ذلك إجابة على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " أنا قطعت الإشارة.. فجأة صارت حمراء وأنا في منتصف خط المشاة، وقفت ورجعت قبل خط المشاة قليلاً هل فيها مخالفة؟ وكم قيمة المخالفة؟

ونشرت "المرور" جدول المخالفات رقم (2)، الذي يتضمن المخالفات التي تقتضي غرامة مالية لا تقل عن 150 ريالًا ولا تزيد على 300 ريال.

غرامة مالية عند تعدي الإشارة الحمراء

وأوضحت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، ان جدول المخالفات رقم (2)، يتضمن غرامة مالية لا تقل عن 150 ريالًا ولا تزيد عن 300 ريال، لمن يرتكب أحد هذه الأمور:
1 - عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار ­أو التجاوز أو تغيير المسار.
2 - الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على عشرين مترًا.
3 - قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية - أو ما في حكمهما - بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر.
4 - مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.
5 - عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.
6 - إساءة استعمال منبه المركبة.
7 - عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
8 - مخالفة تنظيمات السير على الطرق.
9 - عدم ربط حزام الأمان.
10 - وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق.
11 - عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث.
12 - التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا.
13 - التجمهر في موقع الحادث.
14 - قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف.
15 - عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.
إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

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