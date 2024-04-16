عاجل.. المرور يجيب: السيارة باسمي وزوجي ارتكب مخالفات بـ76 ألف ريال.. ماذا أفعل؟

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الشخص المتضرر من المخالفات المرورية التي لم يرتكبها بسيارة مسجلة باسمه.. فعليه أن يلجأ إلى المحكمة.





زوجي ارتكب مخالفات مرورية بسيارتي



مرحباً بك، بإمكان المتضرر التقدم بدعوى لدى المحكمة. سعدنا بتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) April 15, 2024

التفويض يحميك







خطوات تحويل المخالفات







شروط نقل مخالفات ساهر إلى السائق







وقالت على حسابها في منصة "إكس"، إنه "بإمكان المتضرر التقدم بدعوى لدى المحكمة".جاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد يقول فيه: "اشتريت سيارة باسمي وزوجي كان يقودها، أنا ما تعلمتُ طبعًا ما عندي خلفية عن التفويض إلا بعد المخالفات، سألت قالوا سوي تفويض.. المخالفات حوالي 76 ألف ريال، كيف أسوي وأروح أشتكي قبل ما أتعلم السواقة".وفي وقت سابق، تفاعل المرور مع استفسار مستفيد تساءل عن مدى إمكانية نقل المخالفات المرورية من الزوجة إلى الزوج، لإلزامه بالسداد عن مخالفات ارتكبها أثناء قيادته مركبة باسم الزوجة.ووفقًا لـ"عكاظ"، فقد أفاد المغرد بأن أخته تملك مركبة باسمها، وارتكب زوجها مخالفات مرورية بأكثر من 30 ألف ريال، متسائلاً: "هل يمكن نقل مخالفات المرور من الزوجة للزوج؛ لأن السيارة باسم أختي وزوجها سجل مخالفات فوق 30.000، ما الحل؟"، ليأتي رد المرور بقوله: "التفويض يحميك من تسجيل المخالفات وغيرها عليك".يذكر أن الفقرة (3) من المادة (75) من نظام المرور تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها 20 ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلغ بوجوب السداد خلال 30 يوماً، فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.وأتاحت الأنظمة المرورية بالمملكة خدمة نقل المخالفات المرورية من شخص إلى آخر كأحد الحلول الفعالة لتحديد المسؤولية الفعلية عن المخالفات.هذه الخدمة متاحة عبر موقع وزارة العدل السعودية، وتتيح للمواطنين تحويل مخالفات ساهر المسجلة على المالك إلى السائق الفعلي للسيارة، عبر الخطوات التالية:1 - الدخول إلى موقع وزارة العدل: يبدأ المستخدم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية.2 - الوصول إلى الخدمات الإلكترونية: من القائمة الرئيسة، ينتقي المستخدم خيار الخدمات الإلكترونية.3 - التنقل داخل الموقع: يضغط المستخدم على كلمة “التالي” للمتابعة إلى الخطوة التالية.4 - تسجيل البيانات في صحيفة تحديد الدعوى: يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في قسم صحيفة تحديد الدعوى.5 - إدخال بيانات الأطراف: يتم تسجيل بيانات المدعي (الشخص الذي يرغب في تحويل المخالفة) والمدعى عليه (السائق الفعلي للسيارة).6 - إرسال الطلب: بعد إكمال البيانات، يتم إرسال الطلب إلى الجهات المعنية للمعالجة.7 - انتظار الرد: يتعين على المواطن الانتظار لفترة قصيرة لاستلام الرد الخاص بالطلب.لتحويل مخالفات ساهر من مالك السيارة إلى السائق، وضعت هيئة المرور مجموعة من الشروط الواجب توافرها، وهي كالتالي:1 - إقامة دعوى قضائية: يجب على المالك رفع دعوى في المحكمة المرورية لنقل المخالفات المرورية إلى السائق.2 - إثبات قيادة السائق للمركبة أثناء المخالفة: من الضروري تقديم دليل يثبت أن السائق كان يقود المركبة لحظة وقوع المخالفة، ويمكن الاستعانة بشهادات شهود في هذا السياق.3 - ملكية المركبة أو توكيل: يجب أن يكون مقدم الدعوى هو مالك المركبة أو الوكيل القانوني له.4 - صلاحية رخصة السير: يشترط أن تكون رخصة سير المركبة المعنية سارية المفعول.5 - خلو سجل المشتري الجديد من المخالفات: في حالة بيع المركبة، يتوجب أن يكون سجل المالك الجديد خاليًا من أية مخالفات مرورية.تأتي هذه الشروط في إطار تنظيم عملية نقل المخالفات وضمان تحمل المسؤولية من قبل الأطراف المعنية بشكل عادل وقانوني.