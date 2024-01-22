رابط وخطوات التقديم على وظائف الزكاة والضريبة 1445

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مازالت الفرصة متاحة أمام حملة البكالوريوس فأعلى، للتقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي أعلنت عنها مؤخرًا للعمل في مدينة الرياض. اضافة اعلان





وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك



طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 1445



التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك



طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك



نبذة عن الهيئة

