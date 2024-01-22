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رابط وخطوات التقديم على وظائف الزكاة والضريبة 1445

هيئة الزكاة
وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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مازالت الفرصة متاحة أمام حملة البكالوريوس فأعلى، للتقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي أعلنت عنها مؤخرًا للعمل في مدينة الرياض.اضافة اعلان

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أعلنت عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:


طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 1445

1 - مدقق حسابات.
2 - أخصائي قيادة التقييم.
3 - أخصائي خدمات الموظفين.
4 - أخصائي أول إدارة البيانات.
5 - خبير تطبيقات تقنية المعلومات.

التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

- المحاسبة
- علوم البيانات
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- تقنية المعلومات
- إدارة الموارد البشرية
- أو ما يعادلهم.


طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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