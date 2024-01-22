رابط وخطوات التقديم على وظائف الزكاة والضريبة 1445

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مازالت الفرصة متاحة أمام حملة البكالوريوس فأعلى، للتقديم على وظائف هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك التي أعلنت عنها مؤخرًا للعمل في مدينة الرياض.
وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجماركوكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أعلنت عن طرح عدد من الوظائف
الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات
التالية:
طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 14451 - مدقق حسابات.
2 - أخصائي قيادة التقييم.
3 - أخصائي خدمات الموظفين.
4 - أخصائي أول إدارة البيانات.
5 - خبير تطبيقات تقنية المعلومات.
التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك- المحاسبة
- علوم البيانات
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- تقنية المعلومات
- إدارة الموارد البشرية
- أو ما يعادلهم.