جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في مدينتي (الرياض، جدة) على النحو التالي:
وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
- إداري قاعدة البيانات
- محلل برامج أول
- مسؤول أبحاث
- أخصائي رأس المال البشري
- أخصائي تحسين الجودة
التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:
- إدارة الأعمال
- إدارة الموارد البشرية
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- العلوم الصحية
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".