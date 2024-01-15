الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في مدينتي (الرياض، جدة) على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:


- إداري قاعدة البيانات       
- محلل برامج أول            
- مسؤول أبحاث              
- أخصائي رأس المال البشري   
- أخصائي تحسين الجودة          

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:


- إدارة الأعمال  
- إدارة الموارد البشرية    
- علوم الحاسب      
- تقنية المعلومات  
- العلوم الصحية   
- أو مايعادلهم

المؤهلات المطلوبة:


- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة لشغل الوظائف:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
 
ملاحظة:

تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
 

طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:


التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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