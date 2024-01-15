جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في مدينتي (الرياض، جدة) على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:



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