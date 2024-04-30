طريقة تحويل العدادات على حساب المستأجر بعد توثيق العقد.؟ رد من إيجار

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كشفت منصة "إيجار"، التابعة للهيئة العامة للعقار عن إمكانية تحويل العدادات بعد توثيق عقد الإيجار.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: "بعد توثيق العقد بـ ٦ شهور اكتشفت أن العدادات لم يتم نقله للمستأجر وأصبحت الفواتير تنزل على المالك، ويسأل: هل هناك طريقة لتحويل العدادات بعد توثيق العقد؟.

وقالت المنصة عبر حسابها في منصة "إيجار": "يستطيع الوسيط والمؤجر لاحقًا بعد توثيق العقد طلب نقل العدادات".



حياك الله ,

يستطيع الوسيط والمؤجر لاحقاً بعد توثيق العقد طلب نقل العدادات

نسعد بخدمتك . — إيجار (@ejar_sa) April 30, 2024

تحويل فاتورة الكهرباء عبر منصة إيجار



تسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة



وكانت "إيجار" أفادت في رد سابق على أحد الأشخاص يسأل: "كيف طريقة تحويل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر لأني حاولت عن طريق تطبيق الكهرباء ولم أستطع؟، بأنه "يتم نقل الذمة المالية للكهرباء من خلال قائمة الطلبات ولابد من تفعيل أيقونة الخدمات أثناء إبرام العقد وإضافة رقم عداد الكهرباء".فيما يلي خطوات التقديم على الخدمة:- الدخول على خدمة تسجيل عقد الإيجار.- إدخال معلومات المستأجر ثم الضغط على تحقق.- اختيار العقار للوحدات الإيجارية.- إدخال بيانات عقد الإيجار والمرافقين ثم الضغط على التالي.- إدخال قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة ثم الضغط على التالي.- الضغط على إرسال العقد للتوثيق.- توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق أبشر.