عاجل.. "إيجار" تكشف عن شرط التجديد التلقائي للعقد

أ أ

حددت منصة "إيجار"، التابعة للهيئة العامة للعقار، شرط التجديد التلقائي لعقد الإيجار.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه "يشترط في خاصية التجديد التلقائي سداد المقابل المالي للعقد قبل دخول فترة 60 يومًا من انتهاء العقد من قبل المؤجر".

وطرحت "إيجار" المقابل المالي للعقد السكني، وهو 125 ريالاً للسنة، والعقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى، و400 ريال لكل سنة إضافية عند تجديد العقد أو إبرام عقد جديد.

pic.twitter.com/VAiuwvjKPs يشترط في خاصية التجديد التلقائي سداد المقابل المالي للعقد قبل دخول فترة 60 يوم من انتهاء العقد من قبل المؤجر https://t.co/R2O492YqH3 April 29, 2024

ما خطوات سداد المقابل المالي للتجديد التلقائي؟



تسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة



فيما يلي خطوات سداد المقابل المالي للتجديد التلقائي:- دخول المؤجر إلى حسابه في شبكة إيجار.- الذهاب إلى إدارة الحساب ثم اختيار المحفظة.- الضغط على اشحن محفظتك.- تحديد الباقة المناسبة أو إدخال المبلغ يدويًا ثم الضغط على التالي.- اختيار أحد طرق الدفع المتوفرة (سداد/ مدى).- تم شحن المحفظة بنجاح.فيما يلي خطوات التقديم على الخدمة:- الدخول على خدمة تسجيل عقد الإيجار.- إدخال معلومات المستأجر ثم الضغط على تحقق.- اختيار العقار للوحدات الإيجارية.- إدخال بيانات عقد الإيجار والمرافقين ثم الضغط على التالي.- إدخال قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة ثم الضغط على التالي.- الضغط على إرسال العقد للتوثيق.- توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق أبشر.