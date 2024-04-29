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عاجل.. "إيجار" تكشف عن شرط التجديد التلقائي للعقد

إيجار -
منصة إيجار
أ أ
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حددت منصة "إيجار"، التابعة للهيئة العامة للعقار، شرط التجديد التلقائي لعقد الإيجار. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه "يشترط في خاصية التجديد التلقائي سداد المقابل المالي للعقد قبل دخول فترة 60 يومًا من انتهاء العقد من قبل المؤجر".اضافة اعلان
وطرحت "إيجار" المقابل المالي للعقد السكني، وهو 125 ريالاً للسنة، والعقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى، و400 ريال لكل سنة إضافية عند تجديد العقد أو إبرام عقد جديد.


ما خطوات سداد المقابل المالي للتجديد التلقائي؟ 

فيما يلي خطوات سداد المقابل المالي للتجديد التلقائي:
- دخول المؤجر إلى حسابه في شبكة إيجار.
- الذهاب إلى إدارة الحساب ثم اختيار المحفظة.
- الضغط على اشحن محفظتك.
- تحديد الباقة المناسبة أو إدخال المبلغ يدويًا ثم الضغط على التالي.
- اختيار أحد طرق الدفع المتوفرة (سداد/ مدى).
- تم شحن المحفظة بنجاح.

تسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

فيما يلي خطوات التقديم على الخدمة:
- الدخول على خدمة تسجيل عقد الإيجار.
- إدخال معلومات المستأجر ثم الضغط على تحقق.
- اختيار العقار للوحدات الإيجارية.
- إدخال بيانات عقد الإيجار والمرافقين ثم الضغط على التالي.
- إدخال قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة ثم الضغط على التالي.
- الضغط على إرسال العقد للتوثيق.
- توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق أبشر.

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