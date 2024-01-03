مرتبات ومزايا تنافسية.. برنامج تدريب وتوظيف بالمعهد الوطني الصناعي للثانوية فأعلى

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أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، في الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات خلال العام 2022م لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي: اضافة اعلان





برنامج تدريب وتوظيف بالمعهد الوطني الصناعي

الشروط المطلوبة:



مزايا البرنامج



تفاصيل عن البرنامج



طريقة التقديم



نبذة عن المعهد

