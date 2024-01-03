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مرتبات ومزايا تنافسية.. برنامج تدريب وتوظيف بالمعهد الوطني الصناعي للثانوية فأعلى

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المعهد الوطني للتدريب الصناعي
أ أ
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أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، في الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات خلال العام 2022م لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

برنامج تدريب وتوظيف بالمعهد الوطني الصناعي
الشروط المطلوبة:

- اجتياز الفحص الطبي.
- العمر من 18 إلى 24 سنة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
- أن لا يقل المعدل في شهادة الثانوية العامة عن 75%.
- إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة بنسبة لا تقل عن "65%".
- أن لا يكون المتقدم طالبًا أو موظفًا في القطاع العام أو الخاص.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس "جميع التخصصات مطلوبة".

مزايا البرنامج

- تأمين طبي.
- توظيف فوري بعد اجتياز البرنامج.
- شهادة معتمدة في نهاية البرنامج.
- مكافأة مجزية خلال فترة التدريب.
- رواتب ومزايا تنافسية بعد البرنامج.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

تفاصيل عن البرنامج

- مدة التدريب: (9 أشهر - 24 شهر).
- الفئة المستهدفة: خريجو الثانوية العامة فأعلى.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المعهد

والمعهد الوطني للتدريب الصناعي هو مشروع وطني غير ربحي مشترك بين أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وسيتم دعمه ماليًا من قبل الجهات المشاركة الأساسية التي سيكون لها الحق في الحصول على عضوية مجلس أمناء المعهد.




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