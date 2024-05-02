صندوق التنمية الوطني يعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت صندوق التنمية الوطني (صندوق حكومي) عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية والمالية) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
- أخصائي أداء الشركات (Corporate Performance Specialist)
- مسؤول إدارة محفظة الأصول (Asset Portfolio Management Officer)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- المالية
- العلوم الاكتوارية
- أو مايعادلهم
نبذة عن الصندوق:
تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا