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صندوق التنمية الوطني يعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

صندوق التنمية الوطني
صندوق التنمية الوطني
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أعلنت صندوق التنمية الوطني (صندوق حكومي) عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية والمالية) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
 
- أخصائي أداء الشركات (Corporate Performance Specialist)
- مسؤول إدارة محفظة الأصول (Asset Portfolio Management Officer)

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- المالية
- العلوم الاكتوارية
- أو مايعادلهم

نبذة عن الصندوق:


تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنااضافة اعلان

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