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شهادة معتمدة.. "هدف" يطرح دورة مجانية معتمدة عن بُعد في مجال خدمة العملاء

هدف
صندوق هدف
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن دورة تدريبية مجانية عن بعد بعنوان "خدمة العملاء لموظفي مكاتب المبيعات".
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دورة مجانية معتمدة عن بُعد في مجال خدمة العملاء

وأوضحت أن الدورة تأتي بالتعاون مع شركة "STC"  للحصول على شهادة معتمدة لكافة فئات المجتمع على النحو التالي:

 الفئات المستهدفة:

1 – الطلاب.
2 – الموظفون.
3 - الباحثون عن العمل.
4 - مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.

 المهارات المكتسبة:

- آلية تصنيف العملاء
 - أساسيات خدمة العملاء
- الممارسات الناجحة في المحافظة على العملاء

الهدف العام من الدورة:

 يهدف البرنامج التعريفي إلى تعريف المقبلين على العمل بأساسيات عملية البيع وأنواعها ومهارات البيع الاحترافي وخدمة العملاء.

الجهة المقدمة للبرنامج التدريبي:

- STC
 ملاحظة:
 يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.

طريقة التسجيل:

 التسجيل متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (إضغطهنا).


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