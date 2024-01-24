شهادة معتمدة.. "هدف" يطرح دورة مجانية معتمدة عن بُعد في مجال خدمة العملاء

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أعلن
صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن دورة تدريبية مجانية عن بعد
بعنوان "خدمة العملاء لموظفي مكاتب المبيعات".
دورة
مجانية معتمدة عن بُعد في مجال خدمة العملاءوأوضحت
أن الدورة تأتي بالتعاون مع شركة "STC" للحصول على شهادة معتمدة لكافة فئات المجتمع
على النحو التالي:
الفئات المستهدفة:1 –
الطلاب.
2 – الموظفون.
3 - الباحثون عن العمل.
4 - مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.
المهارات المكتسبة:-
آلية تصنيف العملاء
- أساسيات خدمة العملاء
- الممارسات الناجحة في المحافظة على العملاء
الهدف
العام من الدورة: يهدف البرنامج التعريفي إلى تعريف المقبلين على
العمل بأساسيات عملية البيع وأنواعها ومهارات البيع الاحترافي وخدمة العملاء.
الجهة
المقدمة للبرنامج التدريبي:- STC
ملاحظة:
يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.