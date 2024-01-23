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حتى الغد.. الإعلان عن 15 دورة مجانية مع مكافأة شهرية وشهادة معتمدة

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التدريب التقني
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أ أ
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "الإدارة العامة بالرياض"، عن فتح باب التسجيل في البرامج القصيرة المطروحة في المعاهد الصناعية.اضافة اعلان

15 دورة مجانية مع مكافأة شهرية وشهادة معتمدة

وأوضحت أن الدورات متاحة لكافة أفراد المجتمع "بنين"، وأن مدة الدورات "3 شهور" بمكافأة شهرية وشهادة معتمدة.

مميزات الدورات المجانية للمعاهد الصناعية

1 - مكافأة شهرية.
2 - برامج مجانية مدتها 3 شهور.
3 - شهادة معتمدة من التدريب التقني.
4 - لكافة أفراد المجتمع - بنين "طلاب، باحثين عن عمل، موظفين".

البرامج

- المساحة الأرضية
- فن التنجيد الحديث
- فن طباعة الأوفست
- تنفيذ عمليات الخراطة
- رسم المنشآت المعمارية
- مراقبة الإنشاءات المدنية
- التصميم والتجهيز الطباعي
- مراقبة الإنشاءات المعمارية
- صيانة ميكانيكا هيكل المركبة.
- الصيانة الدورية لأجهزة الجوال
- إدخال البيانات ومعالجة النصوص
- توزيع الأحمال والتمديدات الكهربائية.
- صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية.
- تركيب دوائر الاتصال وأنظمة الإنذار والمراقبة.
- الصيانة الدورية للتكييف المجزأ والصحراوي.

طريقة التسجيل

بدأ التسجيل من يوم الأحد 1445/7/9هـ (الموافق 2024/1/21م) عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى غد الأربعاء 1445/7/12هـ "الموافق 2024/1/24م".


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