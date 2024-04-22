الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

شقيقه خرج ولم يعد ويريد نقل سيارته باسمه.. المرور يعلق

المرور السعودي
المرور
أ أ
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أوضحت الإدارة العامة للمرور إمكانية نقل السيارة الخاصة بالمواطن باسم الأخ في حالة غيابه من خلال عمل توكيل رسمي.

توكيل رسمي للسيارةاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مواطن، قال فيه : "السلام عليكم.. أخي عنده سيارة وخرج ولم يعد، وأبغي أنقل السيارة باسمي، هل يمكن ذلك وما هو المطلوب؟
وأجاب المرور بقوله: "عليكم السلام، بإمكانه عمل توكيل رسمي مصدق لمن يمثله بمراجعة أقرب إدارة مرور. يسعدنا تواصلك".

خطوات تسجيل مستخدم فعلي للمركبة إلكترونيًا

- ادخل لبوابة وزارة الداخلية "أبشر".
- ادخل على خدمات المرور الإلكترونية.
- اختر (إضافة مستخدم لمركبة).
- اختر نوع المستخدم (مستخدم فعلي للمركبة).
- سجل هوية المستخدم الفعلي.
- يتم إرسال الطلب للمستخدم الفعلي وإشعاره برسالة نصية.
- يدخل المستخدم الفعلي على البوابة ويوافق أو يرفض الطلب.

خطوات إصدار رخصة سير المركبة إلكترونيًا

- إنشاء حساب على موقع (تم) الخاص بخدمات المرور.
- اختيار خدمة إصدار رخصة سير دائمة.
- حدد نوع الملكية وأدخل رقم البطاقة الجمركية.
- اختيار رقم اللوحة ونوع التسجيل ونوع المركبة.
- إدخال معلومات المركبة ورخصة السير.
- دفع الرسوم عن طريق سداد.

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