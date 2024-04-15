هل تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة يلزم التسجيل وزيارة إدارات المرور؟

أ أ

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%)، بدون تقديم أو تسجيل.



تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة



قرار تخفيض المخالفات المرورية



لا يتطلب #تخفيض_المخالفات_المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%) التقديم أو التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار الإدارة العامة للمرور.#المرور_السعودي pic.twitter.com/WMjsgOGopq — المرور السعودي (@eMoroor) April 14, 2024

وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "الاستفادة من تخفيض المخالفات المتراكمة قبل 18/4/2024م، لا يتطلب التقديم أو التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار الإدارة العامة للمرور".هذا ويسري قرار التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض، على النحو التالي:- التخفيض بنسبة (50%) يشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م.- للاستفادة من التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال (6) أشهر بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتى تاريخ 18 / 10 / 2024م.- يتيح التخفيض سداد المخالفات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة.- ستطبق المادة (75) من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من تاريخ 18/ 4/ 2024م.- تقتضي المادة (75) تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%).- تقتضي المادة (75) الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.- تخفيض (50%) يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024م وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أما تخفيض (25%) فيطبق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من هذا التاريخ.- لا يُستفاد من تخفيض (25%) بانقضاء مهلة (15) يومًا للسداد دون التقدم بطلب مهلة (90) يومًا أو بانقضاء (30) يومًا من مهلة (90) يومًا للسداد في حال طلبها.