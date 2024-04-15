الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة يلزم التسجيل وزيارة إدارات المرور؟

مرور جده
المخالفات المروية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%)، بدون تقديم أو تسجيل.اضافة اعلان

تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة

وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "الاستفادة من تخفيض المخالفات المتراكمة قبل 18/4/2024م، لا يتطلب التقديم أو التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار الإدارة العامة للمرور".

قرار تخفيض المخالفات المرورية 

هذا ويسري قرار التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض، على النحو التالي:
- التخفيض بنسبة (50%) يشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م.
- للاستفادة من التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال (6) أشهر بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتى تاريخ 18 / 10 / 2024م.
- يتيح التخفيض سداد المخالفات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة.
- ستطبق المادة (75) من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من تاريخ 18/ 4/ 2024م.
- تقتضي المادة (75) تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%).
- تقتضي المادة (75) الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.
- تخفيض (50%) يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024م وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أما تخفيض (25%) فيطبق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من هذا التاريخ.
- لا يُستفاد من تخفيض (25%) بانقضاء مهلة (15) يومًا للسداد دون التقدم بطلب مهلة (90) يومًا أو بانقضاء (30) يومًا من مهلة (90) يومًا للسداد في حال طلبها.
   

اقرأ أيضا

عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك تحويل المبلغ من محفظة إيجار إلى الحساب البنكي

عاجل.. لديه أكثر من سجل تجاري.. ماذا يفعل لأجل استحقاق الدعم في التسجيل بحساب المواطن؟

عاجل.. تم التحويل ولم يصل المبلغ للمحفظة .. توضيح مهم من منصة إيجار

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن عن طرح عشرات الوظائف الأكاديمية

مجانًا وبدون رسوم.. جامعة أم القرى تفتح باب القبول على برامج الدراسات العليا

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق 9:42 م الأحد، 14 أبريل 2024

هل يمكن عمل تفويض للوالد لقيادة المركبة في حال وجود مخالفات؟

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق 12:06 ص الثلاثاء، 02 أبريل 2024

هل يمكن الاعتراض على مخالفة قطع الإشارة في مركز المرور بدلًا من الاعتراض الإلكتروني؟

مرور جده 3:29 م السبت، 30 مارس 2024

أريد تسجيل المخالفات على السيارة باسمي.. المرور يوضح الإجراء المطلوب

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق 2:07 ص الأحد، 31 مارس 2024

المرور يجيب على سؤال مهم: تم قيد مخالفة ضدي في طريق لم أذهب إليه بمركبتي.. ماذا أفعل؟