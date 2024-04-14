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هل يمكن عمل تفويض للوالد لقيادة المركبة في حال وجود مخالفات؟

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق
المرور
أ أ
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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن مدى إمكانية عمل تفويض من الابن للوالد لقيادة مركبة عليها مخالفات.

تفويض لقيادة المركبةاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من المرو رعلى استفسار مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. سيارة باسم ولدي وعليه مخالفات ، هل يصلح يعمل لي تفويض من المرور على قيادة السيارة؟".
وأجاب المرور بقوله  :"عليكم السلام، ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لايكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة. تسعدنا خدمتك".

التحذير من المخالفات المرورية

كذلك حذرت الإدارة العامة للمرور من ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، للاستفادة من تخفيض المخالفات المـرورية المـتراكمة، بنسبة 50%، قبل تاريخ 9/10/1445 هـ الموافق 18/4/2024 م.
وأبرز "المرور"، 4 مخالفات مرورية لا يستفيد مرتكبها من قرار تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، وهي:  
1- التفحيط.
2- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
3- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
4- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.

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