جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية بنظام العقود بعدة تخصصات

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أعلنت جامعة حائل عن فتح باب التقديم لشغل عدد من وظائفها الأكاديمية برتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية للعام الدراسي 1445هـ في الأقسام والتخصصات التالية: اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



طريقة التقديم:

