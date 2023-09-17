جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية بنظام العقود بعدة تخصصات

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أعلنت جامعة حائل عن فتح باب التقديم لشغل عدد من وظائفها الأكاديمية برتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية للعام الدراسي 1445هـ في الأقسام والتخصصات التالية:
التخصصات المطلوبة:
- إدارة التمريض
- الصحة النفسية
- صحة الأم والطفل
- صحة المجتمع
- الباطني الجراحي
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- ألا يتجاوز العمر (45) سنة بالتقويم الهجري عند الإعلان لرتبة استاذ مساعد فقط.
- أن يكونن المتقدم لائق طبيًا.
- اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.
- أن يكون حاصلاً على درجة (الدكتوراه/الماجستير) أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة غير سعودية معترف بها مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.
- أن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيدجداً في مرحلة البكالوريوس والماجستير.
- أن يكون تخصص البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب وتكون الدكتوراه امتداد لتخصص البكالوريوس والماجستير أو في تخصص متسق حسب ما تقره المجالس المختصة.
- أن تكون جميع مراحل الدراسة (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بالانتظام.
- أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث او الايفاد إن كان على راس العمل.
- يفضل توافر الوحدات البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد اقصى على أن تكون منشورة في مجلات مصنفة.
- أن كان المتقدم يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي.
- إجراء المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.
- تعطى أولوية لمن هو غير معيّن على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
- الحصول على شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على وظائف الكليات الصحية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
ملاحظة:
- تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة أو عدم اكتمال المرفقات المطلوبة سوف يؤدي إلى الغاء الطلب تلقائيًا.
- جميع اجراءات التقديم على الوظائف تكون من خلال بوابة التوظيف الاكتروني.
- يحق للمتقدم التعديل على طلب التوظيف من خلال خاصية التعديل في بوابة التوظيف الالكتروني قبل موعد اغلاق البوابة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الخميس القادم 1445/3/6هـ.