الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

التقديم يبدأ اليوم.. 120 وظيفة شاغرة لدى النيابة العامة عبر جدارات

النيابة العامة
النيابة العامة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
دعت النيابة العامة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل (120) وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المراتب:

– المرتبة السادسة.
– المرتبة السابعة.
المسميات الوظيفية:
– كاتب ضبط.
– كاتب سجل.
– باحث إحصاء مساعد.
– باحث شئون موظفين مساعد.
– مأمور وثائق ومحفوظات.
– فني دعم.

أماكن العمل:

– الرياض.
– الطائف.
– المدينة المنورة.
– الدمام.
– جدة.
– ابها.
– عرعر.
– ابو عريش.
– الباحة.
– الجوف.
– العلا.
– القريات.
– تثليث.
– جازان.
– شروره.
– صامطه.
– عنيزه.
– وادى الدواسر.
– احد رفيده.
– احدالمسارحه.
– البكيريه.
– الجموم.
– الخبر.
– الخرج.
– الخفجى.
– الدائر.
– الدرعيه.
– الزلفى.
– العارضه.
– العقيق.
– العيدابي.
– المجمعه.
– المخواه.
– بدرالجنوب.
– بريده.
– بلجرشى.
– بلقرن.
– تبوك.
– حائل.
– خميس مشيط.
– رفحاء.
– سراه عبيده.
– ضباء.
– طبرجل.
– طريف.
– ظهران الجنوب.
– عفيف.
– نجران.
– بيشه.
– تربة.
– حفر الباطن.
– قريه العليا.
– الأحساء.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1- خريجي درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
2- الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
3- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
4- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
6- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
7- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).


موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

جامعة حائل
12:34 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة في عدة تخصصات

الهيئة العامة لعقارات الدولة
9:17 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

وزارة الداخلية
7:15 م السبت، 16 سبتمبر 2023

وزارة الداخلية تعلن فتح باب التوظيف والابتعاث في برنامج المدن الطبية

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
1:27 م السبت، 16 سبتمبر 2023

إتاحة 103 وظائف في الحرس الوطني.. رابط التقديم

اقرأ أيضا

هل برنامج القسط الميسر لمدة شهر أو أكثر؟.. "سكني" يرد

توضيح مهم من الموارد البشرية لمستفيدي الضمان ممن لديه خادمة

بادر بالتقديم.. أكثر من 600 وظيفة متاحة بجهات مهمة بينها النيابة العامة

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتجديد بطاقة تشغيل النقل المدرسي

لأصحاب العقارات.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) 12:22 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

أكاديمية الحفر "صدى" تعلن عن فرص تدريب وتوظيف لحملة الثانوية

وزارة الطاقة 9:12 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

وزارة الطاقة تعلن عن 55 وظيفة في عدة مناطق

جامعة الأميرة نورة 5:49 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

جامعة الأميرة نورة تنظم معرضا توظيفيا بمشاركة 50 جهة حكومية

حرس الحدود 9:02 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

التقديم اليوم.. "حرس الحدود" يطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

اقرأ أيضا

F6D5VxiW0AAP7u0
8:29 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية يفتح التقديم لعدة وظائف

حساب المواطن
4:50 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تم تمديد الدعم الإضافي؟.. حساب المواطن يجيب

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
10:24 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

Untitled2
10:03 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

تتضمن خصومات وعروض مميزة.. اتفاقية شراكة بين مطاعم "سنشوي" و"تعليم العريجاء"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:03 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

الأحد 2 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

حدائق العاصمة
8:44 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توجيه عاجل من أمين منطقة الرياض بشأن أسوار الحدائق

IMG-20230916-WA0009
8:41 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الصحة العالمية تكشف أحدث إحصائية للمفقودين في كارثة ليبيا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
6:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف مستحقات عامل ترك وظيفته

مساند العمالة المنزلية
5:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل وثيقة العمل الحر تتيح نقل كفالة العمالة.. مساند يوضح؟

مكافحة المخدرات
5:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

ضبطيات اليوم.. تجار ومهربو المخدرات يتساقطون في قبضة الأمن