جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة في عدة تخصصات

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أعلنت جامعة حائل عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الأكاديمية برتبة (أستاذ مساعد- أستاذ مشارك- أستاذ)، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية في كلية التمريض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
شروط التقديم :
• أن يكون المتقدم/ـه سعودي الجنسية.
• ألا يتجاوز عمر المتقدم/ـه (45) سنة بالتقويم الهجري عند الإعلان لرتبة استاذ مساعد.
• أن يكونن المتقدم/ـه لائق طبيًا.
• اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.
• أن يكون المتقدم/ـه حاصلاً على درجة (الدكتوراه/الماجستير) أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة غير سعودية معترف بها مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.
• أن يكون المتقدم/ـه حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيدجداً في مرحلة البكالوريوس والماجستير.
• أن يكون تخصص البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب وتكون الدكتوراه امتداد لتخصص البكالوريوس والماجستير أو في تخصص متسق حسب ما تقره المجالس المختصة.
• أن تكون جميع مراحل الدراسة (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بالانتظام.
• أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث او الايفاد إن كان على راس العمل.
• يفضل توافر الوحدات البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد اقصى على أن تكون منشورة في مجلات مصنفة.
• أن كان المتقدم/ـة يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي.
• تعطى أولوية لمن هو غير معيّن على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
• الحصول على شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
• إجادة اللغة الإنجليزية.
موعد التقديم:
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م.
طريقة التقديم:
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