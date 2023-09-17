جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة في عدة تخصصات

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أعلنت جامعة حائل عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الأكاديمية برتبة (أستاذ مساعد- أستاذ مشارك- أستاذ)، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية في كلية التمريض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





شروط التقديم :



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