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شركة علم تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

شركة علم
شركة علم
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أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف شاغرة في (الرياض) برواتب تنافسية ومزايا متعددة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

 وظائف شركة علم

- مستشار أول لتطوير الأعمال (International Business Delelopment Senior Consultant)
- مدير الامتثال ( Compliance Manager)       
- أخصائي التسعير (Pricing Specialist - Branding & Marketing)     
- مهندس شبكات رئيسي (Principal Network Engineer)        
- مهندس الحلول (Solution Architect)

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال     
- التسويق              
- القانون      
- الشبكات    
- المحاسبة    
- البرمجيات
- تقنية المعلومات     
- علوم الحاسب       
- أو مايعادلهم

مزايا العمل في شركة علم:

- رواتب شهرية تنافسية.
- زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.
- مكافآت سنوية من الأرباح.
- قروض حسنة.
- تأمين طبي للموظف وأسرته.
- تأمين طبي لوالدي الموظف.
- تأمين على السيارة.
- اشتراكات بالنوادي الرياضية.
- خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.
- دعم الراغبين في الدراسة.

نبذة عن الشركة:

شركة علم هي شركة مساهمة سعودية مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة تقدم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات والأفراد.
تهدف شركة علم إلى بناء أكبر منظومة وطنية للأعمال الإلكترونية الآمنة لتوفير المشاركة المعلوماتية وتداول البيانات والمعلومات من قبل الأطراف مختلفة المصادر المتعددة. مما يتيح الفرصة لمزودي المعلومات والمستفيدين من التعامل مع المعلومات من خلال قنوات إلكترونية آمنة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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