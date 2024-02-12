بعضها لا يتطلب الخبرة.. "سعود الطبية" تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:





وظائف مدينة الملك سعود الطبية:



المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف:



الشروط العامة للتقديم في الوظائف:



طريقة التقديم على وظائف سعود الطبيةؤ:

