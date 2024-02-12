الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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بعضها لا يتطلب الخبرة.. "سعود الطبية" تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
مدينة الملك سعود الطبية
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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:

وظائف مدينة الملك سعود الطبية:اضافة اعلان


- محلل أول بيانات          
- أخصائي تمريض      
- أخصائي الاحصاء الحيوي       
- فني رعاية المرضى 
- أخصائي تغذية سريرية   
- استشاري مساعد الأشعة   
- استشاري مساعد الأمراض المعدية
- استشاري جراحة التجميل   
- استشاري الفسيولوجيا العصبية    
- استشاري مشارك طب الأطفال     
- استشاري مساعد            

المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف:


- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة للتقديم في الوظائف:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)

طريقة التقديم على وظائف سعود الطبيةؤ:


التقديم في وظائف مدينة الملك سعود الطبية بالرياض متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".


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