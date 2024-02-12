بعضها لا يتطلب الخبرة.. "سعود الطبية" تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:
وظائف مدينة الملك سعود الطبية:
- محلل أول بيانات
- أخصائي تمريض
- أخصائي الاحصاء الحيوي
- فني رعاية المرضى
- أخصائي تغذية سريرية
- استشاري مساعد الأشعة
- استشاري مساعد الأمراض المعدية
- استشاري جراحة التجميل
- استشاري الفسيولوجيا العصبية
- استشاري مشارك طب الأطفال
- استشاري مساعد
المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة للتقديم في الوظائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)
طريقة التقديم على وظائف سعود الطبيةؤ:
التقديم في وظائف مدينة الملك سعود الطبية بالرياض متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".